14:00 Uhr

Bei der Verkehrskontrolle klickten die Handschellen

Eine Menge Ärger hat sich ein 26-Jähriger eingehandelt, der am Donnerstag von der Polizei kontrolliert wurde.

Weil er per Haftbefehl gesucht wurde, landete ein 26-Jähriger am Donnerstagnachmittag zunächst auf der Polizeiwache. Der Autofahrer war in der Kirchdorfer Straße in eine Verkehrskontrolle geraten, bei der sich schnell herausstellte, dass der Mann nicht nur „drogentypische Auffälligkeiten“ zeigte, sondern eben auch noch ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Nachdem er die ausstehende Geldstrafe des Haftbefehls bezahlen konnte und er sich einer Blutentnahme durch einen Arzt unterzogen hatte, durfte der Mann wieder nach Hause gehen. Ihn erwartet nun ein zusätzliches Bußgeldverfahren.

