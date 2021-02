09:25 Uhr

Beim Amberger Dorfplatz wird der Rotstift angesetzt

Plus Weil die Zuschusstöpfe leer sind, sucht der Gemeinderat in Amberg nach möglichem Einsparpotenzial. Was jetzt alles geplant ist.

Von Reinhard Stegen

Die Dorferneuerung in Amberg vollzieht sich nicht nur in einzelnen Bauabschnitten, sondern auch in den vorgeschalteten Genehmigungsschritten zu den aktuellen Maßnahmen. In der Gemeinderatssitzung ging es um jetzt eigentlich schon „Eingemachtes“.

Dorferneuerung in Amberg sorgte schon für lange Diskussionen

Denn über die Gestaltung der Außenanlage des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der Bachöffnung wurde bereits in Mammutsitzungen, insbesondere im Sommer 2019 mit der Teilnehmergemeinschaft beraten. Da die Maximalfördersumme des Amtes für ländliche Entwicklung inzwischen mit dem sich abzeichnenden restlichen Kostenvolumen ausgeschöpft scheint, hielten es Bürgermeister Peter Kneipp und der Gemeinderat für notwendig, bei der nun anstehenden Gestaltung der Außenanlage gegenzusteuern.

Dabei hatte die Gemeinde im Zuge des Dorferneuerungsverfahrens zusätzlich von der Sonderförderung „Innen statt außen“ profitiert. Um in deren Genuss zu kommen, hatte der Gemeinderat eigens ein „Innerörtliches Entwicklungskonzept“ in Auftrag gegeben, das die Unterstützung des ALE fand. Nun sind jedoch wohl alle Optionen ausgereizt.

Und so sah sich Lothar Beck vom Planungsbüro Lars Consult veranlasst mit spitzem Bleistift noch einmal nachzurechnen. Anlass waren unter anderem Baggerproben zur Untersuchung des Bodens im nördlichen Teil der Bachöffnung, die mit 472.000 Euro veranschlagt ist. Dort, wo der künftig geöffnete Bach an Privatgrund grenzt, wäre eine aufwendige Uferbefestigung erforderlich gewesen, mit erheblichen Mehrkosten.

Daher empfahl Beck, auf die zweite nördliche Bachbrücke zu verzichten – allein hier ließen sich 55.000 Euro einsparen. Zusammen mit der Außenanlage summieren sich die Kosten auf stolze 1,254 Millionen Euro.

Weiteres Einsparpotenzial boten die auf dem Dorfplatz vorgesehenen Sonnenschirme, die nicht förderfähig sind. Hier will man es bei zunächst 14 fest installierten Hülsen für die Sonnenschirme belassen, was eine Einsparung von 5000 Euro zur Folge hat.

Erhebliche Einsparmöglichkeiten ließen sich nicht zuletzt auch durch die Materialauswahl für die Gehwege am Außenrand des neuen Dorfmittelpunkts erzielen. Ursprünglich war hier Granit vorgesehen. Doch nun verständigte man sich auf die Ausführung in Asphalt, der den Gesamteindruck nicht mindere - so die einhellige Überzeugung. Kostenersparnis insgesamt 31000 Euro.

Auch über das Pflaster vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Amberg wurde entschieden

Dessen ungeachtet soll es im Innenbereich bei Granit bleiben. Für eine Diskussion sorgte dann allerdings noch die Auswahl des Pflasters für diese Wege, ob hier eher kleine, nicht ganz so präzise zugeschnittene Steine oder größere, allseitig exakt gefräste Steine dem Zweck dienlich seien. Ziel ist es, einen möglichst glatten, barrierefreien Zugang zu gewährleisten.

Nachdem Lothar Beck versicherte, dass auch das Kleinpflaster bei fachkundiger Verlegung keinen Nachteil darstelle, plädierte aus ästhetischen und Kostengründen Gertraud Balkow für diese Variante – eine Argumentation, der sich der Gemeinderat mit seinem Beschluss mehrheitlich anschloss.

Geschätzte 27000 Euro lassen sich so einsparen, wobei derLöwenanteil von 80 Prozent aus Fördermitteln fließt.

Nachdem alle Änderungen beschlossen wurden, rechnet Beck damit, dass die einzelnen Gewerke noch im März ausgeschrieben werden können und die Baumaßnahmen im April beginnen können.

Lesen Sie dazu auch: Der Amberger Schuldenberg wird wieder steiler

Themen folgen