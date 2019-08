16:35 Uhr

Beim Blumenpflücken schwer verletzt

Eine 83-jährige Frau verunglückt auf einem Sonnenblumenfeld in Bad Wörishofen.

Auf dem Sonnenblumenfeld bei Bad Wörishofen hat sich ein folgenreicher Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei war dort eine 83-jährige Frau am Sonntagmorgen beim Blumenpflücken auf einen abgeschnittenen spitzen Sonnenblumenstumpf gestürzt. „Dadurch verletzte sie sich schwer und zog sich eine tiefe Risswunde an der Wade zu“, teilte die Polizei mit. Ein Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. (mz)

