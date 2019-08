vor 34 Min.

Beim Tanz im Rosenbräu hat es gefunkt

Margit und Adolf Kügle aus Türkheim sind seit 60 Jahren verheiratet

Von Franz Issing

Einen mit vielen guten Wünschen gebundenen Strauß und auch Geschenke brachte Bürgermeister Christian Kähler mit, als er auch im Namen des Landrates den Eheleuten Margit und Adolf Kügle zur „Diamantenen Hochzeit“ gratulierte. Die Kügles sind seit 60 Jahren ein Paar. Ihr Leben war nicht immer ein Zuckerschlecken. „Doch gemeinsam waren wir stark“, ziehen sie Bilanz.

Margit Kügle erblickte am 11. Dezember 1932 in Bilin in Tschechien das Licht der Welt und wuchs in Komotau auf. Im Alter von sieben Jahren starb ihre Mutter und anno 1946 wurde ihre Familie aus der Heimat vertrieben und kam in einer Schule in Fürth unter.

Nach seiner Entlassung aus der Gefangenschaft machte der Vater der Jubilarin – er hatte 1948 im Wertachmarkt eine neue Heimat und in der Schlosserei Hans Bauer auch Arbeit gefunden – über das Rote Kreuz seine Familie ausfindig und animierte sie, doch nach Türkheim zu ihm zu kommen. Im Unterallgäu angekommen, arbeitete Margit Kügle zunächst bei den Salamander-Werken und später als Pelznäherin.

Wie seine „bessere Hälfte“ kann auch Adolf Kügle eine spannende Vita erzählen. Die Wiege des Jubilars stand in Amberg. Dort wurde er am 30. November 1933 geboren. Während seiner Schulzeit musste Kügle noch bei einem Landwirt ackern. „Damals habe ich hart arbeiten und auf einem Strohsack schlafen müssen“, erinnert er sich und das nur ungern.

Nachdem er die Schulbank gedrückt hatte, ging der Jubilar bei der Türkheimer Schreinerei Bay in die Lehre und arbeitete in diesem Betrieb 20 Jahre als Geselle.

Danach wechselte er zur Firma Boxler in Rammingen. In der Nobelschreinerei war er drei Jahrzehnte tätig. Von seiner handwerklichen Kunst profitierte auch die Pfarrgemeinde. Als das Türkheimer Gotteshaus anno 2012 renoviert wurde, zimmerte Adolf Kügle für Gotteslohn die Treppe zur Kanzel.

Kennen und lieben gelernt haben sich die Eheleute beim Tanzen im Gasthaus Rosenbräu. Nachdem ihre Liebe etwas erkaltet war, entflammte sie nach einem Jahr wieder neu und die Brautleute schlossen am 29. August 1959 in der Pfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ den Bund fürs Leben. Aus der Ehe ging ein Sohn hervor, die beiden Enkelkinder sind ihre große Freude. Jetzt genießen die rüstigen Diamantenen Hochzeiter – „von ein paar Wehwehchen abgesehen“ – ihren wohlverdienten Ruhestand. Während Margit Kügle gerne das Tagesgeschehen verfolgt, in Romanen schmökert und sich als „Leseratte“ bezeichnet, ist ihr Mann viel mit dem Fahrrad unterwegs oder in seinem Garten am Haus anzutreffen.

Nach einem Rezept für ein langes und glückliches Eheleben befragt, müssen Adolf und Margit Kügle nicht lange überlegen. „Wie Pech und Schwefel zusammenhalten, immer ehrlich zueinander sein, Kompromisse schließen – und auch mal nachgeben“, sagen sie fast wie aus einem Munde.

