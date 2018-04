19:24 Uhr

Belastbare „Erstangreifer“

Bei schlimmen Verbrechen sind die Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes gefragt. Seit zehn Jahren ist das Kommissariat in Memmingen angesiedelt

Von Manfred Jörg

Sie werden gerufen, wenn die wirklich schlimmen Verbrechen verübt worden sind: die Männer und Frauen des Kriminaldauerdienstes (KDD). Das Fachkommissariat, das für den gesamten südschwäbischen Raum, also auch für das ganze Allgäu zuständig ist, wurde vor zehn Jahren in Memmingen angesiedelt.

Fest etabliert

„Nach einem Jahrzehnt ist der KDD in Memmingen fest etabliert“, sagt der neue Chef Herbert Eisenmann. Der 57-Jährige leitet die „schnelle Eingreiftruppe“ der Kriminalpolizei seit 1. Oktober 2017. Sein Vorgänger Wolfgang Schmidt wurde im Mai 2017 zum Bürgermeister der Unterallgäuer Gemeinde Buxheim gewählt und schied deswegen aus dem Polizeidienst aus. Es war 2008 nicht selbstverständlich, dass der neue KDD nach Memmingen kommen würde. Es hatte auch Überlegungen gegeben, zwei Dienststellen einzurichten, eine in Neu-Ulm und eine in Kempten. Doch dann wäre mehr Personal benötigt worden: jeweils 16 Beamte an beiden Orten. Außerdem machte die Stadt Memmingen wegen ihrer zentralen Lage im Einsatzgebiet das Rennen. Mit 25 Stellen wurde der KDD in Memmingen zu Beginn ausgestattet. Derzeit ist es eine weniger. Dafür gehören den „kriminalpolizeilichen Erstangreifern“, wie Eisenmann seine Truppe nennt, heute wesentlich mehr weibliche Einsatzkräfte an als noch vor zehn Jahren: Waren es seinerzeit vier, so sind es heute bereits neun. „Das sind absolute Powerfrauen, die sich mit ihren ganz eigenen Stärken ideal mit ihren männlichen Kollegen ergänzen“, lobt Erster Kriminalhauptkommissar Eisenmann.

1200 „Vorgänge“ im Jahr 2017

Rund 1200 „Vorgänge“ hat der Memminger KDD 2017 bearbeitet. Im Schichtbetrieb. Rund um die Uhr. 365 Tage im Jahr. Mehr als die Hälfte davon waren Ermittlungen in Todesfällen aller Art, bei denen die Ursache zunächst nicht klar war. Beim Rest handelte es sich hauptsächlich um schwerwiegende Raub-, Einbruchs- und Sexualdelikte. Nach Angaben von Leiter Eisenmann ist die Zahl der Fälle, um die sich der KDD pro Jahr kümmert, in den vergangenen zehn Jahren ungefähr gleich geblieben.

Arbeit ist extrem fordernd

Die Arbeit sei nicht nur in technischer, sondern vor allem auch in körperlicher und psychischer Hinsicht extrem fordernd, zum Beispiel bei Selbstmorden oder wenn Kinder die Opfer sind. Deswegen wird für die KDD-Beamten einmal jährlich ein interner Workshop angeboten. „Das tut so gut, wenn sie mal ihr Herz ausschütten können“, sagt der Chef. Denn die Männer und Frauen vom KDD sind keine eiskalten Einzelkämpfer. Sie müssen flexibel, besonders belastbar und teamfähig sein – wenn sie zu den wirklich schlimmen Verbrechen gerufen werden.

