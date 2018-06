20:31 Uhr

Beliebter Treffpunkt für Leseratten

Was die Gemeindebücherei in Pfaffenhausen so besonders macht.

Von Josef Hölzle

Auch wenn Internet und Fernsehen die Lust am Lesen etwas dämpfen, die Gemeindebücherei Pfaffenhausen spürt nur wenig davon. Seit die Bücherei 1993 mithilfe der Diplom-Bibliothekarin Monika Jäger-Schaule neu ausgerichtet wurde, erfährt sie einen großen Aufschwung. Derzeit umfasst der aktive Leserstamm 660 Mitglieder, denen rund 7000 Medien angeboten werden. Die Zahl der Ausleihungen lag im letzten Jahr bei rund 22 000 Medien. Diese beeindruckenden Daten nannte Monika Jäger-Schaule, die seit 25 Jahren als Leiterin der Gemeindebücherei ihren Stempel aufdrückt. Man könne stolz sein, so betonte sie, dass unter den Besuchern der Bücherei auch besonders viele Kinder und Jugendliche sind.

1922 gab es eine erste Bücherei in Pfaffenhausen

Die aktuelle Situation hat eine lange Geschichte aus bescheidenen Anfängen. Eine öffentliche Bücherei existiert in Pfaffenhausen seit fast 100 Jahren. So berichtet die Ortschronik, dass 1922 eine „Volksschulbücherei mit bis jetzt 103 Bändchen, einschl. der vorhandenen Bücher (22) angeschafft wurde“. 1930 steht dann in der Chronik, dass „zum Zwecke der Gründung einer Volksbibliothek eine Ortsgruppe des kath. Preßvereins gebildet wurde. Sie ist in einem leeren Schulsaal untergebracht“.

In den 1950er Jahren ging ein Teil des geretteten schmalen Bücherbestands in die neu eingerichtete Pfarrbibliothek in einem Zimmer des kirchlichen Kindergartens über. Deren bescheidene Sammlung wurde dann zur Grundausstattung einer vom Lehrer-Ehepaar Bella und Kasimir Pentenrieder initiierten und betreuten gemeindlichen Bücherei, die in der Schule untergebracht war. 1993 kam Bibliothekarin Monika Jäger-Schaule ins Boot. Zusammen mit Ernst Küß und Christa Hölzle als ehrenamtliche Unterstützer formte sie mit viel Herzblut eine moderne öffentliche Bücherei, die auch eng mit der Schule verknüpft wurde. Als die Verbandsschule bis 2013 grundlegend erweitert und modernisiert wurde, bekam auch die „Gemeindebücherei“ großzügige Räumlichkeiten zugestanden.

Heute investiert Pfaffenhausen gut 4000 Euro pro Jahr für Neuanschaffungen und in den Verleih

Die Marktgemeinde kann stolz auf diese kommunale Institution sein und steht auch voll hinter ihrer Bücherei. So investiert der Markt alljährlich gut 4000 Euro für die Neuanschaffung von Medien und ermöglicht – als Besonderheit – auch die kostenlose Verleihung an alle Nutzer, ob Pfaffenhausener oder Auswärtige.

Derzeit stehen außerhalb der Ferien an jedem Dienstag von 9 bis 12 Uhr und von 17 bis 18 Uhr der Leiterin auch noch vier ehrenamtliche Mitarbeiterinnen für die Beratung und Bedienung zur Seite.

