Benninger Ried: Schöner Ausflug, ohne weit zu laufen

Plus Im zweiten Teil unserer Wanderserie im Unterallgäu geht es ins Benninger Ried. Auf der Tour gibt es viel zu entdecken - sogar eine weltweit einzigartige Nelke.

Von Stefanie Vögele

Familie Vögele, bestehend aus den Eltern Stefanie und Robert sowie den Kindern Jakob (7) und Anna (3), sind große Unterallgäu-Fans und testen derzeit verschiedene Familien-Wanderungen. In unserer Wanderserie verraten sie ihre Lieblingstouren. Heute: das Benninger Ried

Fazit der Wandertour: Lohnt sich, auch wenn das Wetter nicht perfekt ist: ein Ausflug zum Benninger Ried. Die weltweit einzigartige Riednelke blüht im Sommer zwar nicht mehr, aber auch sonst gibt es im Naturschutzgebiet viel zu sehen und zu entdecken. Auf Infotafeln erfährt man dort alles Wissenswerte über die besondere Tier- und Pflanzenwelt - und wer noch mehr wissen möchte, kann auch das Riedmuseum besuchen.

Kräutergarten und Riedkapelle

Für Kinder auch toll: der Kräutergarten mit kleinen Verstecken. Und natürlich die Riedkapelle mit ihrer geheimnisvollen Geschichte. Diese wird auf mehreren Bildtafeln am Kräutergarten einfach erzählt. Und wer will, kann sich noch in der Wassertretanlage abkühlen.

Schatten: Fünf von fünf Punkten

Spaßfaktor: Fünf von fünf Punkten

Aussicht: Fünf von fünf Punkten

Schwierigkeitsgrad: leicht

Kinderwagentauglichkeit: sehr gut befahrbar

Besonders gut gefällt uns daran …

... dass dieser Ausflug auch für Tage geeignet ist, an denen niemand weit laufen möchte.

Sie kennen auch eine Tour im Unterallgäu, die unsere Tourtester einmal nachwandern sollen? Dann her damit! Schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de, Stichwort „Wanderserie“ und geben Sie für etwaige Rückfragen am besten auch Ihre Telefonnummer mit an. Wichtig ist nur, dass die Tour ausschließlich auf öffentlichen Wegen verläuft und für Familien mit kleineren Kindern geeignet ist.

