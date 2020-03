Bereit für eine rekordverdächtige Wahl

Plus Mehr Wähler, mehr Kandidaten, mehr Briefwähler als je zuvor. In Bad Wörishofen soll Digitaltechnik helfen. Tipps vom Wahlleiter für Corona-Vorsorge.

In der größten Stadt des Landkreises Unterallgäu steht eine rekordverdächtige Wahl bevor. Fast 14.000 Bürger dürfen diesmal wählen, sagt Ordnungsamtsleiter Jan Madsack, mehr als jemals zuvor. Sie haben die Auswahl aus sechs Bewerberinnen und Bewerbern für das Bürgermeisteramt und sieben Gruppierungen, die in den Stadtrat einziehen wollen. Dazu kommt die Landratswahl mit vier Bewerbern und eine Kreistagswahl, wo alleine der Wahlzettel schon 90 Mal 70 Zentimeter groß ist.

Viele Menschen in Bad Wörishofen haben sich deshalb für die Briefwahl entschieden. Rund 5000 Briefwahlunterlagen hatte die Stadt Bad Wörishofen bis zum Wochenbeginn verschickt, schon jetzt ein neuer Höchstwert. Wahlleiter Martin Aicher und sein Team sind bereit für den Wahltag am Sonntag, 15. März. Auch das Team von diesmal 252 Wahlhelfern steht in den Startlöchern. Aicher und sein Stellvertreter Madsack haben dafür gesorgt, dass einige noch eine Sonder-Einweisung bekommen haben. Sie werden mit digitaler Hilfe Stimmen auszählen. Jeder Stimmzettel ist mit Strichcodes versehen. In der Kernstatt Bad Wörishofen und in der Gartenstadt wird für die Auszählung ein sogenannter „Code Stift“ oder eine „Code Pistole“ verwendet. Die Stadt Bad Wörishofen verfügt über 42 Code-Stifte und 24 Handscanner-Pistolen. Die Wahlhelfer für die Kernstadt und die Gartenstadt wurden speziell geschult, um Code-Stift und Handscanner-Pistolen am Wahlabend korrekt handhaben zu können. Die Stimmzettel aus den Ortsteilen werden per Hand ausgezählt.

Ein Tipp vom Wahlleiter für die Wählerinnen und Wähler

Gewählt wird diesmal in zehn Wahllokalen. Auch der Sitzungssaal im Rathaus wird zum Wahllokal umfunktioniert. Einen Tipp für die Wählerinnen und Wähler haben Aicher und Madsack auch gleich parat: Das Innenministerium habe bewilligt, dass jeder einen eigenen Stift mitbringen darf. Das sei wegen der Coronavirus-Ausbreitung möglich, falls jemand den Stift in der Wahlkabine nicht benutzen möchte. Der mitgebrachte Stift darf allerdings kein Filzstift sein und beim Ankreuzen nicht „durchdrücken“. Benutzt werden kann ein ganz normaler Kugelschreiber mit einer schwarz schreibenden Mine.

Video: Die Wahl-Debatte in Bad Wörishofen in voller Länge

In Bad Wörishofen ist es eine rekordverdächtige Wahl – vor allem aber ist es die komplizierteste Wahl Bayerns. Beim Panaschieren und Kumulieren kann man schon mal durcheinander kommen. Nicht nur, aber auch deshalb, stehen Aicher und Madsack am Wahlsonntag als Ansprechpartner zur Verfügung. Ihr Rat: Nach dem Kreuzchenmachen auf jeden Fall die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen durchzählen und mit der maximal möglichen Zahl der Stimmen (Stadtrat 24, Kreistag 60 Stimmen) vergleichen. Hat man etwa 25 oder 61 Stimmen vergeben, wird der Wahlzettel ungültig. Weniger Stimmen als möglich bereiten dagegen kein Problem.

So geht es weiter, wenn ein Wahlgang nicht reicht

Zur Bürgermeisterwahl in Bad Wörishofen treten Amtsinhaber Paul Gruschka (FW), Stefan Welzel ( CSU), Doris Hofer (Grüne), Alexandra Wiedemann (FDP), Regine Glöckner (Bürger pro Kneippstadt) und Dominic Kastner (Generation Fortschritt) an. Außerdem wird im Unterallgäu ein neuer Landrat gewählt, nachdem Amtsinhaber Hans-Joachim Weirather (FW) nicht mehr antritt. Zur Wahl stehen Rainer Schaal (CSU), Daniel Pflügl (Grüne), Michael Helfert (SPD) und Alex Eder (Freie Wähler).

Sollte im ersten Wahlgang kein Bewerber mehr als 50 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen können, kommt es zur Stichwahl. Deren Datum steht schon fest: Sonntag, 29. März. Sie erfolgt zwischen den beiden Kandidaten mit dem besten Ergebnis.

Über eine Stichwahl werden die Wähler laut Wahlleiter Aicher per Post informiert. Sie können sich bei dieser Stichwahl erneut für eine Briefwahl oder eine direkte Wahl entscheiden.