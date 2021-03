13.03.2021

Bereitschaft für Schnelltests an der Schule

Erste Erkenntnisse aus Befragung der Eltern

Die Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen bereitet sich auf die Ausweitung des Unterrichtsgeschehens vor. Dabei geht es auch um Schnelltests für Schüler. Der kommissarische Schulleiter Johannes Wagner berichtet von aktuell zwei Corona-Fällen an der Schule. Über die angeordnete Quarantäne für manche Schüler hatte unsere Redaktion bereits berichtet. Die Schüler hätten sich im privaten Umfeld infiziert, so Wagner. Geplant sind Corona-Schnelltests. Die Befragung der Familien zur Test-Bereitschaft sei fast abgeschlossen. Zwar lasse sich eine genaue Zahl noch nicht benennen, doch insgesamt sei die Reaktion meistens positiv ausgefallen. Wann mit den Tests begonnen werden kann, steht allerdings noch nicht fest. Zuletzt wartete Wagner noch auf die nötigen Informationen und auf die Tests.

Abgeschlossen ist die Reihentestung der Lehrkräfte, alle Corona-Tests waren negativ. Angestrebt wird, dass alle Lehrkräfte und Mitarbeiter an den Schulen zweimal wöchentlich kostenlos getestet werden können. Schüler über 15 Jahren, von denen es an der Mittelschule nur wenige gibt, sollen einmal pro Woche getestet werden.

Einige Lehrkräfte seien auch bereits im Impfzentrum geimpft worden. Die Bereitschaft dazu sei durchaus hoch, so Wagner.

Weil der Inzidenzwert im Unterallgäu mit 99,1 am Freitag knapp unter der 100er Marke blieb, geht die Schulöffnung weiter. Alle Klassen erhalten ab Montag Wechselunterricht. Derzeit wird die 9. Abschlussklasse komplett in zwei Gruppen in der Schule unterrichtet. Auch die Ganztagsklassen könnten komplett im Unterricht gehalten werden, weil diese in der Turnhalle mit entsprechendem Abstand beschult werden. Die Turnhalle ist deshalb weiterhin für andere Aktivitäten und für die Vereine nicht nutzbar.

Neues gibt es auch zu den Beruflichen Schulen Bad Wörishofen. Nach positiven Corona-Tests dürfen jene Schüler ab Montag wieder am Unterricht teilnehmen, deren weitere Tests negative Ergebnisse brachten. (heb)

