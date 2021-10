Beruf

06:00 Uhr

Traumberuf Lastwagenfahrer: Drei Azubis und ihre Liebe zu Lkws

Plus In England fehlt es an Lastwagenfahrern und deshalb an Sprit und Lebensmitteln. Auch hier sind Lkw-Fahrer stark gefragt. Wir sprachen mit drei jungen Fahrern, was antreibt.

Von Johann Stoll

100.000 Lastwagenfahrer fehlen allein in Großbritannien seit dem Austritt der Briten aus der Europäischen Union. Die Folgen spüren die Menschen an den Zapfsäulen und in den Supermärkten, wo es plötzlich an Sprit und Lebensmitteln mangelt. Aber auch hierzulande werden Berufskraftfahrer und -fahrerinnen händeringend gesucht. Werden Brummifahrer schon bald ähnlich als systemrelevant beklatscht wie Krankenschwestern und Pfleger?

