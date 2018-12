19.12.2018

Bescherung für Vereine fällt aus

Warum die Wimmelmann-Stiftung diesmal kein Geld ausschüttet

Von Markus Heinrich

Üblicherweise ist schon vor der Bescherung an Heiligabend Bescherung für die Bad Wörishofer Vereine. Der Grund: Jedes Jahr am 23. Dezember schüttet die Barbara-Wimmelmann-Stiftung eine Menge Geld aus. Wer sich in der Jugendarbeit, im Brauchtum sowie im sozialen und karitativen Bereich engagiert, kann auf einen warmen Regen hoffen. Diesmal ist das anders. Wie das Rathaus gestern auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, wird es diesmal keine Ausschüttung geben. Stiftungsvorstand Ulrike Schütz und Bürgermeister Paul Gruschka (FW) begründen den Schritt mit erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen an zwei Anwesen mit je acht Wohnungen des Stiftungsvermögens. Diese Mietwohnungen unterliegen einer regelmäßigen Instandhaltung. „Insbesondere bei einem Mieterwechsel oder einem Versterben des Mieters muss daher immer wieder mit einer größeren Sanierung der Wohnungen gerechnet werden“, teilt das Rathaus dazu mit. „Dies war auch im Geschäftsjahr 2018 der Fall.“ Aus diesem Grund wurde in der gemeinsamen Sitzung des Stiftungsrates und des Stiftungsvorstands der Barbara-Wimmelmann-Stiftung einstimmig beschlossen, 2018 auf eine Ausschüttung von Stiftungsmitteln zu verzichten. Die Vereine seien darüber bereits informiert worden.

Derzeit gehe man davon aus, dass 2019 wieder Geld fließen kann. Schon im Jahr 2015 war die Ausschüttung aus ähnlichen Gründen entfallen – es war das erste Mal seit 26 Jahren. Zuletzt hatte die Stiftung 7500 Euro ausbezahlt, insgesamt bereits über 260000 Euro.

