vor 43 Min.

Besinnliche Auszeit im Vorweihnachtsstress

Die Schüler der Mindelheimer Sing- und Musikschule zeigen in der Kirche, was sie alles gelernt haben.

Von Franz Issing

Viele nehmen es sich vor, aber nur wenigen gelingt es, der vorweihnachtlichen Hektik zu entfliehen. Gelegenheit dazu gab es beim traditionellen Adventskonzert der Städtischen Sing- und Musikschule in der Pfarrkirche St. Stephan. Wer sich ein wenig Zeit nahm und den Klängen der 150 Sänger und Instrumentalisten lauschte, wurde mit einer besinnlichen Auszeit belohnt.

Gemeinsam mit ihren Lehrkräften musizierten die Ensembles der Instrumemtalklassen, dass es eine Freude war. Ihre klingende Botschaft „Tragt zu den Menschen ein Licht!“ war nicht zu überhören.

Sehr angetan davon zeigte sich auch Dekan Andreas Straub, der deutlich machte, dass ein Licht mehr wird, wenn man es weitergibt. So kann eine kleine Kerze als Zeichen des Miteinanders etwas Großes bewirken, sagte der Stadtpfarrer.

Die Blechbläser der Mindelheimer Musikschule verordnen den Besuchern Entspannung

Dass junge Menschen, wie beim Welt-Klimagipfel in Madrid auf die Straße gehen, wertete der Geistliche als ausgesprochen positiv. Gehe es bei ihren Demos doch weniger um eine neue „Klima-Religion“ sondern mehr um die Bewahrung der Schöpfung, was von je her Aufgabe der Christen sei. Bürgermeister Stephan Winter, lobte das traditionelle Adventskonzert als „wunderbare, musikalische Einstimmung auf die Weihnachtszeit“.

Augen schließen und entspannen verordnete zu Beginn mit Orgel, Pauke, Trompete und Posaune das Blechbläser-Quintett der Musikschule den Konzertbesuchern. Und während die Kinder der musikalischen Grundausbildung, wie ihnen geheißen singend „zu den Menschen ein Licht trugen“, spielte die Querflöten-Gruppe das „Largo“ aus der Sonate Nr. 1 von Johann Scherer. Für von Mozart verwöhnte Ohren setzten die Klarinetten dem Konzert „brennende Lichter“ auf.

Im Spiel der Instrumentalisten fanden sich alle Stimmungen der Adventszeit wieder. Mal ging es recht emotional, mal besinnlich und dann wieder virtuos und furios zu. Mit vier Händen verkauften Judith Schropp und Grazyna Dzierzkowski am Klavier das „Rondino“ aus dem Cello-Konzert in D-Dur von Joseph Haydn. Das fein abgestimmte Spiel der beiden Tastenkünstlerinnen sorgte ebenso für romantischen Überschwang, wie das „Menuett in D-Dur“ von Georg Friedrich Händel, mit dem ein Streicher-Ensemble punktete.

Das Programm der Mindeleheimer Musikschüler war reich an Ohrwürmern

Bei so viel festlicher Musik durfte auch das „Dona nobis pacem“ des Komponisten Giovanni Palestrina nicht fehlen. Eindringlich beschwor das Saxofon-Trio mit diesem Stück den Frieden in der Welt.

Reich war das Programm auch an klassischen Ohrwürmern, wie „O‘little Town of Betlehem“ und dem Pop-Song „You raise me up“. Gut zu diesem Liedgut passte auch der Klassiker „The first Noel – mein erstes Weihnachtsfest“, das die Blechbläser zelebrierten. Adventliche Stimmung jenseits allen Kaufhausgedudels machte sich auch breit beim „Menuett aus der Sonate Nr. 32, h-moll“ von Joseph Haydn mit dem Leonie Rüster am Klavier brillierte.

Ein echtes Sahnestückchen servierte die Blockflötengruppe dem Publikum mit dem märchenhaften Song „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Am Ende bekamen die Protagonisten viel Beifall, war den Besuchern doch schnell klar geworden, dass die Sing-und Musikschule nicht nur junge Talente fördert, sondern auch den musikalischen Lehrstoff in einen passenden Rahmen zu stellen vermag.

Die Besucher des Musikschulkonzerts in Mindelheim spendeten 1400 Euro

Gemeinsam stimmten Mitwirkende, Besucher und Sänger in das Adventslied „Macht hoch die Tür“ ein. Dazu passend auch die von Schulleiterin Helga Knoll-Zettl vorgetragenen Gedanken der Theologin Corinna Mühlsted: „Weihnachten spüren, die Erde fühlen“.

Schließlich sollte das adventliche Konzert auch zu den Menschen ein Licht bringen, denen es nicht gut geht. So gingen die großzügigen Spenden der Kichenbesucher, immerhin rund 1400 Euro in diesem Jahr, an den Arbeiter-Samariter-Bund, dessen Wünschewagen es schwer kranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase ermöglicht, noch einmal ihren Lieblingsort zu besuchen.

