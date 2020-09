vor 18 Min.

Besondere Momente der Musik in Bad Wörishofen

Plus Mit der Messe basse von Fauré setzen Bernhard Ledermann und sein Chor andächtige Akzente in St. Justina Bad Wörishofen.

Von Maria Schmid

Besondere Momente in einer besonderen Messe: Während Pfarrer Andreas Hartmann in einer feierlichen Prozession das Allerheiligste durch den Kirchenraum von St. Justina trug, erklang dort die „Messe basse“ von Gabriel Fauré. Chorleiter Bernhard Ledermann sorgte mit der Aufführung dieses Werks für andächtige Momente. An der Orgel begleitete Kirchenmusiker Karl Stepper das Vokalensemble ehemaliger Schülerinnen des Gymnasiums Maria Stern aus Augsburg. Es sangen Clara Suckart, Magdalena Deschler, Stefanie Lutz ( Mindelheim), Katharina Flossmann, Katharina Schwaller, Johanna Prinzing, Anna Maresch und Jessica Burckhardt.

„Diese Messe basse ist mehr wert als eine kleine Zufallserwähnung in den biografischen Beschreibungen. Sie scheint für Nonnenchöre bestimmt zu sein, denn sie ist weit entfernt von den Aufregungen unseres modernen Lebens.“ So beschrieb die Komponistin Nadia Boulanger diese Messe in einer Sonderausgabe der „Revue musicale“ aus dem Jahr 1922. Sie schrieb, Fauré hebe damit seine religiöse Botschaft auf eine friedvolle Ruhe hervor.

Die Messe stammt von 1881 und wurde 1904 neu bearbeitet

Fauré (1845-1924) schrieb die „Messe basse“ 1881 in einer Urfassung und bearbeitete sie 1904 neu. Für die Gläubigen im Gottesdienst war es ein besonderes Erlebnis, in einer Messe nur Frauenstimmen zu hören.

Zusätzlich zum Kyrie, Gloria, Sanctus und Agnus Dei sangen sie das Lied „Unsre Quelle bist du“, ein Mottolied mit der Musik von Thomas Berning und Markus Gotthardt sowie dem Text von der Pueri Cantores Musik.

Außerdem hörten die Besucher die Lieder „Herr, du bist mein Leben“ und den Canon „Dona nobis pacem“, sowie zur Prozession „Verleih’ uns Frieden“ von John Barnard und dem Text von Martin Luther.

