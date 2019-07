vor 25 Min.

Besonderer Platz für ein Segel der Partnerschaft

Seit 43 Jahren wird die Freundschaft zwischen Bedernau und Plouigneau gelebt. Das Gastgeschenk der Franzosen bekam nun seine neue Heimat.

Von Sabine Adelwarth

Als vor zwei Jahren die bretonischen Freunde in Bedernau am Festabend in der Sporthalle ihr Gastgeschenk präsentierten, waren zehn kräftige Männer von Nöten, die beherzt zupacken konnten, um das Geschenk aufzustellen. Denn damals brachten die Franzosen zwei dekorierte Steinsegel und einen zweieinhalb Meter hohen Masten mit. Damit war es wohl das bisher größte und schwerste Geschenk überhaupt. „Bestimmt 300 Kilogramm wiegen die zwei Steinsegel“, schätzt Bürgermeister Jürgen Tempel.

Die damalige Freude der Bedernauer war natürlich groß, doch anfangs herrschte Ratlosigkeit: Wohin mit dem außergewöhnlichen Geschenk? Immerhin soll es überall an die tiefe Freundschaft erinnern, die mittlerweile seit 43 Jahren besteht. Viele Monate vergingen, bis der Rathauschef die perfekte Idee für den Standort hatte. „Wo könnte es besser sein, als in der ortseigenen Naturtherme, die im Sommer von vielen Menschen besucht wird?“, berichtete Vorsitzende Christina Schuster des Deutsch-Französischen Freundeskreises in ihrer kleinen Ansprache von der Aktion.

Das Steinsegel ist jetzt in der Naturtherme in Bedernau zu finden

Voller Spannung warteten die französischen Gäste in der Therme auf die feierliche Enthüllung des damaligen Gastgeschenks. Idyllisch gelegen, direkt hinter dem Naturschwimmteich, ragt das zweiteilige Steinsegel nun stolz empor. Getragen wird es von einem dicken Eichenstamm, den der Breitenbrunner Wilhelm Satzger passend dazu anfertigte. „Mit Motorsäge bewaffnet, hat er es geschafft, mit dem Baum das Freundschaftssegel in der Symbolik als Boot perfekt darzustellen“, freute sich Bürgermeister Jürgen Tempel bei der Enthüllung. Ganz bewusst habe man die Rinde am Baum belassen und den dicken Stamm nicht verändert. Die Gäste waren begeistert von der gelungenen Umsetzung und lauschten, bei Cocktails den Klängen der Alphornbläsergruppe „Langholz“.

1348 Kilometer trennt Plouigneau in der Bretagne von ihrer Partnergemeinde im Unterallgäu. Der jährliche Austausch ist fester Bestandteil des Deutsch-Französischen Freundeskreises und zählt zu einem festen Ritual der intensiven Freundschaft. 39 Bretonen waren heuer mit dem Bus gekommen und verbrachten aufregende und abwechslungsreiche Tage im Allgäu. Die Mitglieder pflegen und hegen die jahrzehntelange Verbindung zu Plouigneau mit großer Leidenschaft, zu der seit 1991 eine Gemeindepartnerschaft besteht. Für alle Altersklassen gab es allerhand zu erleben und die Freunde aus der Bretagne genießen und schätzen das gesellige Miteinander, was Präsidentin Josiane Salaün des Partnerschaftsvereins besonders betont.

Im nächsten Jahr werden die Bedernauer dann wieder an schöne Flecken in der Bretagne geführt und die Wiedersehensfreude im Unterallgäu und in Frankreich wächst bereits von Tag zu Tag.