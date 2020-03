Besorgte Gäste sagen wegen Corona ab

Plus Auch Bad Wörishofen bekommt die Verunsicherung der Reisenden nun zu spüren, obwohl es in der Kneippstadt keinen Fall gibt.

Die Handwerksmesse abgesagt, die ITB, ebenso die Welt-Messe Grindtec in Augsburg , Reisende ziehen zudem Hotelbuchungen zurück: „Das Corona-Virus verunsichert viele Menschen“, sagt auch Bad Wörishofens Kurdirektorin Petra Nocker – und ergänzt: „Obwohl seine Gefährlichkeit im Vergleich mit den bereits bekannten Grippe-Infektionen von den Fachleuten durchaus relativiert wird.“ Auch die Kneippstadt bekommt diese Verunsicherung mittlerweile zu spüren, obwohl es hier noch keinen Corona-Fall gibt. Im Allgäu gab es zuletzt zwei bestätigte Fälle, ein Mann und seine Partnerin aus Füssen. Der Mann arbeitet bei DMG Mori in Pfronten.

„Bedauerlich, weil wir heuer sehr gut in das Jahr gestartet sind.“

„Wir hier in Bad Wörishofen haben auch bereits Stornierungen hinnehmen müssen“, berichtet Nocker. „Das ist besonders bedauerlich, weil wir heuer sehr gut in das Jahr gestartet sind“. Die Kurdirektorin nennt einen Zuwachs an Übernachtungen in Höhe von 6,81 Prozent und 13,49 Prozent mehr Ankünfte als im Vorjahreszeitraum. „Nun hoffen wir natürlich, das dieser positive Trend nicht durch den Virus beeinträchtigt wird“, sagt Nocker.

Normalerweise hätte sich Bad Wörishofen ab heute bei der weltgrößten Reisemesse ITB in Berlin präsentiert, wie jedes Jahr. Doch auch diese Leitmesse des Tourismus fällt aus, um Aussteller und Besucher nicht einer Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Coronavirus auszusetzen.

„Zur Stärkung der Abwehrkräfte in diesen schwierigen Tagen raten wir umso mehr zu Kneipp“, sagt Nocker.