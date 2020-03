Beten beim Staubsaugen, Lobpreis bei Aldi

Plus Wie man als Familie den Glauben leben kann und welche Rolle dies bei jungen Leuten überhaupt noch spielt. Erkenntnisse und Bekenntnisse in Bad Wörishofen.

Wie kann man als Familie den Glauben leben? Spielt der Glaube für junge Leute überhaupt noch eine Rolle? Ist es wichtig, ein Kind christlich zu erziehen? Fragen über Fragen, die bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Missionarischen Woche in Bad Wörishofen heiß diskutiert wurden. Im Verlauf des Rede und Antwort-Spieles mit Eltern, jungen Erwachsenen und Missionaren wurde deutlich, dass der Hunger nach Gott durchaus noch nicht gesättigt bist.

Johannes Steber zitierte Papst Johannes Paul II. , der einmal sagte „die Familie ist der erste und wichtigste Weg Gottes zu den Menschen, ein Nährboden auf dem Berufungen wachsen können“. Martina Dullnig aus Rosenheim nahm den ihr vom Moderator zugespielten Ball an und beschwor die zahlreichen Zuhörer im Saal: „Nur was man selbst vorlebt, kann man an seine Kinder weitergeben“. Die 33 Jahre alte Krankenschwester und Mutter von zwei Kindern hat in Kufstein eigene Familiensonntage organisiert und eine Kinderkirche in Rosenheim gegründet.

Die Tipps der Initiatorin von „Pray & Play – Beten und Spielen“ nimmt es mit einem lebendigen Glaubensleben im Alltag sehr genau. Sie demonstrierte, wie man Hausarbeit mit Gotteslob verbinden kann. „Auch beim Kochen und Bügeln kann man beten“, bemerkte sie und verriet. „Beim Staubsaugen bete ich oft für den Frieden in der Welt“. Es komme darauf an, so Martina Dullnig, Gott auch im Beisein der Kinder für Kleinigkeiten zu danken, ihnen die Feste im Kirchenjahr zu erklären und sie mit ihnen zu feiern. Auch mit dem Nachwuchs Lobpreislieder einzuüben ist für sie selbstverständlich. „Ich habe nichts dagegen, wenn meine Kinder bei Aldi an der Kasse religiöse Weisen anstimmen“.

Ab 18 Uhr ist der Chef nur noch für seine Familie da

Auch Alexander Barth aus Landsberg hält viel von christlicher Erziehung. „Ich nehme mir dafür viel Zeit für meine vier Mädels und achte sehr darauf, dass meine Familie trotz beruflicher Belastung nicht zu kurz kommt“, berichtet er. Der 41-jährige Unternehmer aus Landsberg beschäftigt 100 Mitarbeiter. Auf lockere Art schilderte er, wie er Arbeit und christliches Familienleben unter einen Hut bringt. „Ab 18 Uhr abends geht bei mir in der Firma gar nichts mehr, da bin ich nur noch für meine Frau und meine Töchter da“, erklärte er und geht mit Kollegen hart ins Gericht , die glauben, ohne den Chef läuft im Betrieb nichts und dafür ihr Familienleben vernachlässigen. Und wie sieht christliche Erziehung im Hause Barth aus? Ihm falle keine Perle aus der Krone, sich bei seinen Kindern zu entschuldigen, „wenn ich etwas falsch gemacht habe“.

Auch gibt es für den Landsberger Unternehmer keinen Urlaub ohne Gott und auch das Tischgebet ist ihm wichtig. Das lässt er auch im Restaurant nicht aus. „Was ist da an einem Schnitzel anders als daheim?“, scherzte er und zählte Orte und Möglichkeiten für eine Begegnung mit Jesus auf. „Mann kann zu ihm nur eine Liebesbeziehung aufbauen, wenn man ihn näher kennt“ lautete sein Credo. Und von seinem Nachwuchs hat Barth gelernt, „dass Gott auch beim Spielen angebetet werden will“. „Der liebe Gott hat nur Kinder und keine Enkel“, bemerkte er schmunzelnd und empfahl den Zuhörern ihren Glauben offen, ehrlich und überzeugend zu leben.

Den Kindern christliche Werte vorzuleben, darauf komme es an, wenn man sie für Gott begeistern will. Missstände und Skandale in der Kirche hätten bei solchem Verhalten keinen Platz. Christentum, so der Versandhändler weiter, habe nichts mit Affären zu tun, sondern einzig mit Gottes- und Nächstenliebe. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter mache auch Kindern deutlich, was damit gemeint ist. Scharf wandte sich Barth gegen jede Art von Mobbing in der Schule. „Das ist so, als wenn man jemand ans Kreuz schlägt“, betonte er. Schließlich komme es auch darauf an, dass man Kindern zeige, dass man nicht nur beim Wechseln von Autoreifen, sondern auch vor Gott niederkniee.

Als jugendlicher „Einzelkämpfer“ in Sachen Glaube

Am Ende kam noch der 18 Jahre alte Tobias Heigl zu Wort. Der Abiturient hat sechs Geschwister, wuchs in einer christlichen Familie mit sechs Geschwistern auf. Zudem ist der junge Mann fest in die vom ehemaligen Türkheimer Pfarrer Bernhard Hesse ins Leben gerufene Bewegung „Jugend Alpha“ involviert. „Ich empfinde es als Gnade und großes Glück, in Jesus einen Freund gefunden zu haben, der mich begleitet, der mir zuhört und dem ich alles sagen kann“, berichtete Heigl. Er sagte aber auch, dass er der einzige in seiner Klasse sei, der noch glaubt. „Dabei sitze ich als Einzelkämpfer beileibe nicht jeden Tag in der Gebetsecke“, so Heigl. Christ sein im Alltag. Das motiviert Tobias Heigl , sich demnächst mit seinen acht Mitstreitern von „Jugend Alpha“ an einen Tisch zu setzen und zu überlegen, wie sich Glaube im Alltag mit Wissenschaft und Sexualität vereinbaren lässt.

Missionarische Woche Jeden Tag bietet die Missionarische Woche in Bad Wörishofen Neues. Gespannt sein darf man auf einen kabarettistischen Vortrag, zu dem die Pfarreiengemeinschaft heute um 20 Uhr ins Kurtheater einlädt. Der bekannte Arzt, Theologe und Bestsellerautor Manfred Lütz spricht über das Thema „Werte, die Wahrheit und das Glück“.