12:00 Uhr

Betriebsunfall: Arbeiter klemmt Finger in eine Walze

Erheblich an einem Finger verletzt wurde ein 55-jähriger Arbeiter bei einem Betriebsunfall in einer Papierfabrik am Donnerstag.

Laut Polizei wollten mehrere Personen eine Walze bewegen, doch dabei kam die Walze ins Rutschen. Der 55-jährige Mitarbeiter klemmte sich erheblich den Finger ein. Der Betriebssanitäter versorgte die Wunde sachgemäß vor Eintreffen der Rettungskräfte. Der Verletzte wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert.

