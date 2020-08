vor 18 Min.

Betrüger erbeuten in Bad Wörishofen Geld mit Gewinnversprechen

Alte Menschen werden häufiger Opfer von Betrügern am Telefon. Diesmal hatten die Gauner in Bad Wörishofen Erfolg.

Erneut haben Gauner in Bad Wörishofen Erfolg. Ein Blick in die Statistik der Polizei zeigt, dass der Schaden mittlerweile enorm ist.

Von Markus Heinrich

Immer wieder versuchen Betrüger, ältere Bürger am Telefon um ihr Erspartes zu bringen – leider zu oft mit Erfolg, trotz vieler Warnungen der Polizei. Erneut wurde nun wieder eine Bürgerin Bad Wörishofens Opfer dieser Trickbetrüger. Und ein Blick in die Statistik der Polizei zeigt, dass seit Jahresbeginn schon ein enormer Schaden entstanden ist.

Der Unbekannte meldete sich am Montagvormittag telefonisch bei der älteren Frau in Bad Wörishofen. Er gaukelte ihr vor, bei einem Preisausschreiben 38.550 Euro gewonnen zu haben. Tatsächlich hatte die Frau vor längerer Zeit an einem Preisausschreiben teilgenommen. Sie glaubte dem Anrufer deshalb. Dieser erklärte das Prozedere. Das Geld werde persönlich durch einen Geldboten und eine Rechtsanwältin überbracht. Dafür allerdings würden 1000 Euro an Gebühren fällig. Diesen Betrag sollte die Frau mittels Gutscheinkarten begleichen.

Der Ehemann der vermeintlichen Gewinnerin aus Bad Wörishofen kauft die verlangten Gutscheinkarten

Der Ehemann der vermeintlichen Gewinnerin kaufte dann zunächst Guthabenkarten für 300 Euro. Die Codes der Karten gaben sie dem Anrufer weiter. „Erst als dieser darauf bestand, dass auch noch die restlichen 700 Euro bezahlt werden müssten, da sonst der Geldtransport nicht losfahre, wurde das Ehepaar misstrauisch und ging zur Polizei“, berichtet ein Sprecher.

In der Regel gilt: Übergebenes Geld oder Codes für Geldkarten sind weg. „Die Anrufe erfolgen meist aus dem Ausland und sind nicht zurückzuverfolgen“, teilt die Polizei mit. Die Masche ist hier immer die gleiche: Erst müssen Gebühren bezahlt werden, den versprochenen Gewinn gibt es natürlich nicht.

Die Polizei registrierte im Landkreis Unterallgäu und der Stadt Memmingen 2020 bereits mehr als zwanzig Anrufe mit derselben Masche, fünf davon waren erfolgreich. Zuletzt passierte dies Anfang des Monats ebenfalls in Bad Wörishofen. „Alles in allem entstand dabei bislang ein Schaden von etwa 2500 Euro“, teilt die Polizei mit.

Mehr als 100 Bürger haben bislang bei der Polizei Anzeige erstattet

Insgesamt meldeten sich 2020 bislang schon weit mehr als 100 betroffene Personen bei einer der Polizeidienststellen im Präsidium Schwaben Süd/West, um Anzeige wegen dieser Betrugsmasche zu erstatten. Bislang hat die Polizei zehn Fälle registriert, in denen die Betrüger Erfolg hatten. Dabei entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro.

Die Polizei rät allen Bürgern zur Vorsicht. „Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren“, lautet einer der Tipps. Auch telefonische Zusagen sollte man nie machen. Wer unter Druck gesetzt wird, soll einfach auflegen und keinesfalls persönliche Daten preisgeben, etwa Adresse oder Kontonummer. Ebenfalls sollte niemals Geld an unbekannte Personen übergeben werden.

