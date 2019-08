vor 47 Min.

Betrunkene Frau kann ihr Rad bei der Polizei abholen

Eine mögliche Trunkenheitsfahrt haben Beamte verhindert, indem sie einer 54-jährigen Frau ihr Fahrrad weggenommen haben.

Die Beamten waren am Freitagfrüh zu einem Pärchen-Streit gerufen worden, an dem unter anderem auch die 54-Jährige beteiligt war. Nachdem der Streit geschlichtet war, wollte es sich die erheblich angetrunkene Frau nicht nehmen lassen, mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Aufgrund ihres bedenklichen Zustandes wurde das durch die Polizeibeamten verhindert und kurzerhand das Fahrrad sichergestellt. Sobald die Frau wieder nüchtern und verkehrstüchtig ist, kann sie ihr Zweirad auf der Polizeiinspektion in Bad Wörishofen abholen.

Themen Folgen