vor 25 Min.

Betrunkener Radfahrer stürzt vor Polizeiauto

Das Ende eines Freibadbesuchs in Bad Wörishofen. Bei dem Unfall zog sich der Radler Verletzungen zu.

Selten ist die Polizei so nah am nächsten „Fall“: In Bad Wörishofen stürzte ein betrunkener Radfahrer direkt vor den Streifenwagen der Polizisten. Der 63-Jährige wollte mit seinem E-Bike nach einem Freibadbesuch nach Hause fahren. Auf dem Heimweg stürzte er vor dem Polizeiauto und verletzte sich dabei leicht.

Die Polizeibeamten leisteten Erste Hilfe. Dabei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch beim Radfahrer fest, der deshalb einen Alkoholtest absolvieren musste. Dabei zeigte sich, dass der Wert deutlich über der absoluten Fahruntauglichkeit lag. So berichtet es die Polizei. Der Radfahrer durfte nicht nach Hause sondern musste zur Blutentnahme mitkommen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige. (mz)

