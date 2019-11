14:00 Uhr

Betrunkener Randalierer (19) landet in der Ausnüchterungszelle

In ungewohnter Umgebung wachte heute ein 19-Jähriger auf: Er hatte die Nacht nicht in seinem Bett, sondern in der Zelle der örtlichen Polizeiinspektion verbracht.

Seinen Rausch konnte ein 19-Jähriger in der Ausnüchterungszelle der Bad Wörishofer Polizei ausschlafen. Zwischen dem Mann und der Vermieterin seiner Wohnung in der Schlingener Straße war es in der Nacht zum Freitag zu einem heftigen Streit gekommen. Auch gegenüber der Polizei zeigte der Randalierer keinerlei Einsehen, was wohl auch darauf zurückzuführen war, dass der 19-Jährige sturzbetrunken war. Da der Streit weiter zu eskalieren drohte , landete der Randalierer in der Zelle in der Polizeiinspektion.