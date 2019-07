vor 39 Min.

Betrunkener baut zwei Unfälle und flieht in Unterhosen

Mit einem Flitzer der besonderen Sorte hatten es Polizeibeamte in Babenhausen zu tun.

Gleich zwei Unfälle innerhalb weniger Minuten hat ein betrunkener Autofahrer in Babenhausen verursacht – und danach einen kuriosen Fluchtversuch hingelegt.

Der Polizeiinspektion Memmingen zufolge hat sich Folgendes zugetragen: Der alkoholisierte 31-Jährige war am Abend in der Straße am Gänsberg unterwegs. Zunächst bog er nach links ab und stieß dabei frontal gegen ein Auto, das ihm entgegenkam. Anschließend setzte er zurück – und stieß dabei auch noch gegen einen zweiten Wagen, der sich von hinten näherte. Als der Fahrer angesprochen wurde, reagierte er mit wirren Aussagen. Dann flüchtete er kurzerhand zu Fuß.

Betrunkener springt bei Flucht in Boxershorts in die Günz

In einem mehrere hundert Meter entfernten Wald versuchte der Mann, sich zu verstecken. Als er dort gestellt wurde, rannte er erneut davon. Er lief über eine Straße und sprang anschließend in die Günz. Dort konnten Polizisten den Mann, lediglich bekleidet in Tanktop, Boxershorts und Socken, schließlich fassen.

Bei den beiden Unfällen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. Den Mann erwarten Strafanzeigen wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ein Sprecher der Memminger Polizei sagt gegenüber unserer Zeitung: „Wir haben ab und zu schon kuriose Fälle, aber dass einer so leicht bekleidet auf der Flucht in einen Fluss oder Bach springt, das ist eher selten.“

