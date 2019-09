15:02 Uhr

Betrunkener kommt vom Krankenhaus in die Zelle

Ein 22-Jähriger war so aggressiv, dass ihn die Polizei in die Arrestzelle sperrte.

Erst landete ein betrunkener 22-Jähriger im Krankenhaus - und danach in der Zelle der Mindelheimer Polizei. Schuld daran war er offenbar selbst.

Von Ulf Lippmann

Ein 22 Jahre alter Mann in Mörgen war so betrunken, dass er stürzte und sich am Kopf verletzte. Gegenüber den Helfern vom Rettungsdienst wurde er aggressiv, sodass die Polizei hinzugerufen wurde.

Der Mann wurde im Krankenhaus aggressiv

Es gelang schließlich, ihn zur Versorgung ins Mindelheimer Krankenhaus zu bringen, doch auch dort wurde er nach der Behandlung wieder aggressiv und die Polizei musste erneut anrücken.

Der Mann sollte zur Ausnüchterung in die Arrestzelle der Polizei gebracht werden, widersetzte sich aber so stark, dass er „mit unmittelbarem Zwang“ in die Zelle gebracht werden musste. Außerdem beleidigte er die Polizisten.

