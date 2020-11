12:00 Uhr

Betrunkener radelt in Schlangenlinien direkt vor eine Polizeistreife

Total betrunken radelte ein 37-Jähriger am Donnerstagvormittag durch Bad Wörishofen. Weil er in Schlangenlinien fuhr und die halbe Straßenbreite brauchte, wurde eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam.

Regelrecht ausgebremst wurde eine Polizeistreife am Donnerstagvormittag, als ein Radler in der Stockheimer Straße plötzlich direkt vor den Streifenwagen fuhr. Die Beamten bemerkten, dass der Fahrradfahrer von links nach rechts schwankte und teilweise mehr als die halbe Fahrbahnbreite für sich beanspruchte. Der Verdacht, dass der 37-jährige Radler bereits zu dieser vergleichsweise frühen Tageszeit deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte, wurde schon durch die Alkoholfahne gestützt, die den Beamten bei der Kontrolle entgegenwehte. Außerdem stellten die Beamten weitere „alkoholbedingte Ausfallerscheinungen“ fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dann den Verdacht und ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Dem 37-Jährigen wurde anschließend auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Da er sich im Zustand der absoluten Fahruntüchtigkeit befand, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, so die Polizei. Außerdem musste er seinen weiteren Heimweg zu Fuß antreten.

