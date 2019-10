vor 47 Min.

Betrunkener wütet in Türkheimer Wohnung

Polizeieinsatz in Türkheim. Ein Betrunkener wütete in seiner ehemaligen Wohnung.

Der Gerichtsvollzieher verweist den Mann aus den Räumen, nur kurze Zeit später kehrt der 34-Jährige zurück und verschafft sich gewaltsam Zutritt.

Polizeieinsatz in Türkheim: Ein 34-Jähriger hat am Donnerstagabend in einer Wohnung randaliert. Der Mann warf mit einem Stein die Glasscheibe der Terrassentür zu seiner ehemaligen Wohnung ein, aus der ihn nur eine halbe Stunde vorher der Gerichtsvollzieher verwiesen hatte.

Wie die Polizei berichtet, schlug der 34-Jährige anschließend in der Wohnung seine persönlichen Gegenstände, die dort noch verblieben waren, kurz und klein. Die verständigten Polizeibeamten nahmen den Randalierer fest. Der Mann war nach Polizeiangaben angetrunken und zudem psychisch angeschlagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. (m.he)

