vor 34 Min.

Bewegende Momente mit dem Wünschewagen Allgäu

Der Wünschewagen Allgäu beschert schwer kranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase schöne Momente. Die Fahrt von Rudolf Härtl war ein spezielles Erlebnis.

Von Felix Futschik

Rudolf Härtl sitzt mit seinem Rollstuhl vor einer grünen Bank und tupft mit roter Farbe seinen Daumenabdruck auf das Holz. Mit einem schwarzen Stift malt er kleine Füße und einen Kopf an den Abdruck – ein Marienkäfer. Darunter schreibt der schwer kranke Mann: „Opa Rudi“. Die Bank steht in Steingaden auf der Hochzeit seines Enkels. Alle Gäste hinterlassen einen Marienkäfer und einen Gruß.

Dass Härtl, der unheilbar an Krebs erkrankt ist, die Hochzeit miterleben kann, ist nicht selbstverständlich. Möglich macht das der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes Allgäu/Schwaben. Seit November vergangenen Jahres erfüllt das über Spenden finanzierte Projekt Wünsche von Menschen, die schwer krank und in ihrer letzten Lebensphase sind. Seitdem fanden im gesamten Allgäu bereits 18 Wunschfahrten statt. In Bayern gibt es drei Wünschewagen – in München, Erlangen und Kaufbeuren.

Ohne die Ehrenamtlichen gäbe es den Wünschewagen Allgäu nicht

Ohne die 40 Ehrenamtlichen wären diese Wunschfahrten nicht möglich. Sonja Hujo aus Germaringen im Ostallgäu ist hauptamtliche Koordinatorin des Projekts. Sie war mit zwei Kollegen bei der Fahrt von Rudolf Härtl dabei. Der 78-Jährige wohnte in Füssen, die Hochzeit seines Enkels fand im etwa 20 Kilometer entfernten Steingaden statt. „Sein Zustand hatte sich in den Tagen davor rapide verschlechtert“, sagt die 33-Jährige. Aber Härtl wollte unbedingt auf die Hochzeit, erinnert sich Hujo, die Rettungsassistentin und Krankenschwester ist. Als das Team vom Wünschewagen bei dem 78-Jährigen ankommt, sitzt er mit Hemd, Krawatte und gekämmten Haaren auf dem Bett.

Transportiert werden die schwer kranken Menschen mit einem extra dafür ausgelegten Fahrzeug. „Wir sind für alle Eventualitäten ausgestattet“, erläutert Hujo die medizinischen Möglichkeiten. Große Panoramafenster bieten einen Rundumblick, besonderes Licht und eine Musikanlage sorgen für eine angenehme Atmosphäre. 120000 Euro hat der Transporter gekostet – pro Fahrt fallen 750 bis 1500 Euro an.

„Als wir auf der Hochzeit angekommen sind, haben alle vor Freude gestrahlt“, sagt Hujo. Härtl sitzt am Brauttisch direkt bei seinem Enkel. Er isst zwei Stück Kuchen, trinkt Kaffee und danach noch ein Bier. „Wir haben uns in der Zeit in einen Nebenraum zurückgezogen“, sagt Hujo. Damit die Familie ungestört die Hochzeit feiern kann.

40 Ehrenamtliche arbeiten für das Projekt – medizinisches Fachpersonal wie beispielsweise Alten- oder Krankenpfleger, Notfallsanitäter und Rettungsassistenten. Hujo nennt sie Wünsche-Erfüller. „Wir haben das Glück, dass wir unter anderem Pfleger mit einer speziellen palliativen Weiterbildung haben“, sagt die 33-Jährige.

Der Wünschewagen Allgäu kann für ganz Schwaben gebucht werden

Die Anforderungen an das Team sind hoch, denn: „Auf einer Wunschfahrt weiß man vorher nie, was einen erwartet, unsere Fahrgäste befinden sich in ihrer letzten Lebensphase“, sagt Hujo. Deshalb gibt es zweimal pro Jahr eine zweitägige Schulung für neue Ehrenamtliche. Neben rechtlichen Grundlagen gehe es dabei beispielsweise auch um das Thema Tod. Außerdem werden regelmäßige Treffen angeboten, um bei Bedarf über das Erlebte zu sprechen.„Für Rudolf Härtl war das sehr anstrengend“, erzählt Hujo von der Wunschfahrt mit dem 78-Jährigen. In Füssen angekommen, bringt das Team Härtl noch ins Bett. „Am nächsten Tag habe ich dann erfahren, dass er in dieser Nacht friedlich eingeschlafen ist“, sagt Hujo. Diese Wunschfahrt habe ihr einmal mehr gezeigt, wie wichtig das Projekt ist: „Er hätte sonst nicht auf der Hochzeit seines Enkels sein können.“

Die Anfragen an den Wünschwagen sind laut Hujo ganz unterschiedlich. Mal seien es zehn in ein paar Tagen, dann passiere zwei Wochen gar nichts. Manche versuchen den Wünschwagen als billiges Taxi zu buchen. „Das merken wir dann relativ schnell, wenn wir tiefer in die Krankenakte einsteigen“, sagt Hujo. Stationiert ist der Wünschwagen des Arbeiter-Samariter-Bundes in Kaufbeuren, gebucht werden kann er für ganz Schwaben. „Es gab aber auch schon eine Fahrt nach Berlin“, erzählt Hujo. Auf den Fahrten sei die Stimmung immer positiv: „Das glaubt man nicht, aber da wird so viel gelacht.“