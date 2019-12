31.12.2019

Bewegtes Jahr bei Osterrieder

Staatliche Vorgaben zum Güllegrubenbau machen der Baufirma aus Pfaffenhausen zu schaffen

Von Josef Hölzle

Bei der Jahresschlussfeier von Osterrieder-Bau, einer Pfaffenhausener Spezialfirma für Silo- und Betonbau, blickten die Geschäftsführer Reinhard und Wolfram Osterrieder auf ein ereignisreiches Jahr „mit vielen Höhen und Tiefen“ zurück. Vor allem wegen der neuen staatlichen Verordnung über die Ausführung der Kontrolleinrichtungen beim umweltgerechten Bau von Güllegruben mache man sich Sorgen.

In Deutschland sei nämlich der Bau von Gruben so einzurichten, dass eine Kontrolle des Behälters auf Dichtheit möglich ist. Deshalb seien in Deutschland nun Folien im Bodenbereich vorgeschrieben. Diese seien aber aus Umweltgesichtspunkten umstritten und werden als „übertrieben“ erachtet, zumal die Auswirkungen der für teuren Folien auf die Umwelt gegenwärtig noch gar nicht geklärt seien. Bei diesem Bemühen um Klarheit für die betroffene Branche habe die erfahrene Firma Osterrieder bisher nachhaltig mitgewirkt, betonte Reinhard Osterrieder.

Wichtige Details und Problembeschreibungen zum Thema „Leckage- Erkennung“ stellten die Geschäftsführer dann der versammelten Belegschaft ausführlich vor. Die Mitarbeiter als Gäste des Abends hatten aber bei der Betriebsfeier im Gasthaus Stadler in Breitenbrunn nicht nur an diesem Problem etwas zu kauen. Sie wurden auch mit einem festlichen Essen und einer umfangreichen Tombola bestens für ihre Jahresleistung belohnt. Auch der Osterrieder-Kinderchor und zwei Musikanten ließen den oft mühsamen Alltag auf den Baustellen in ganz Süddeutschland in den Hintergrund treten und animierten zum Mitsingen. Zudem standen Ehrungen auf dem Programm: Taleviki Mirzet ist seit zehn Jahren als zuverlässiger Mitarbeiter im Behälterbau tätig, Angelika Kreher seit über zehn Jahren eine wichtige Säule im Büro. Beide erhielten eine Urkunde der Handwerkskammer und Geschenke und dazu den großen Beifall ihrer Kollegen.

