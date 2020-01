24.01.2020

Bier und Smart Democracy

Vielfältiges Angebot der Volkshochschule

Online-Veranstaltungen, Nachhaltigkeit, Studium Generale, Rhetorik, Knigge, Sprachkurse, Gesundheitskurse und vieles mehr bietet das neue Programm der Volkshochschule Unterallgäu in Bad Wörishofen.

Aus der Reihe „smart democracy“ gibt es kostenfreie Veranstaltungen als Livestream zu den Themen Digitalisierung und ressourcenschonende Ernährung. Dem Thema „Nachhaltigkeit“ widmet sich ein Vortrag und eine Kochkursreihe. Das Thema „individuelle Verantwortung“ wird im Studium Generale mit Werner Wiborny aus philosophischer Sicht vorgestellt und diskutiert.

In diesem Semester bietet die Volkshochschule eine Führung durch die Ausstellung „Treue Freunde. Hunde und Menschen“ im Bayerischen Nationalmuseum in München an. Neu sind Stadtführungen in Augsburg mit der geschwätzigen Magd Bärbel.

Auch wer endlich sein Tablet oder Smartphone verstehen will, findet Angebote.

Die Förderung durch die Bildungsprämie kann auch in diesem Semester für Kurse genutzt werden, die für den beruflichen Kontext wichtig sind. Nach Terminvereinbarung mit Bildungsberaterin Birgit Steudter-Adl Amini unter der Telefonnummer 08261/738303 wird die Bildungsberatung wie bisher in Bad Wörishofen im VHS-Büro im Rathaus angeboten.

Neben Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch können Arabisch und Polnisch gelernt werden. Mehr als 6 Millionen deutschsprachige Erwachsene haben Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Für sie gibt es den Kurs „Besser lesen und schreiben“

Wer gern handwerklich tätig ist, kann aus Speckstein kleine Skulpturen formen, Töpfern, Basteln, Malen und Zeichnen. Auch gibt es wieder einen Kurs rund ums Bier sowie eine Wanderung mit Lamas und Alpakas. Online ist das Programm unter www.vhs-ua.de zu finden. (mz)

