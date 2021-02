vor 34 Min.

Bierflaschen, Bälle oder auch mal ein Biber: Was die Wertach so alles mit sich bringt

Plus Zuletzt musste ein hilfloser kleiner Biber sogar von der Polizei aus dem Wasserkraftwerk an der Wertach gerettet werden. Doch nicht nur die kleinen Nager beschäftigen die Betreiber. Das meiste ist so gar nicht niedlich.

Von Franz Issing

Mit den Bibern hat der Betreiber des Wasserkraftwerks an der Wertach derzeit seine liebe Not. „Die Nager schicken uns laufend Baumstämme, die sie im Uferbereich des Flusses fällen, in den Einlaufrechen des Kraftwerks“, klagt Alois Ruf der Chef der gleichnamigen „Porsche-Tuning-Schmiede“ in Pfaffenhausen. Bei steigendem Pegel landeten dort letzte Woche mehrere Baumstämme mit teils 15 Meter langen Trieben. „Bisher ein absoluter Rekord“, ist sich Ruf sicher.

Ein putziger kleiner Biber musste aus dem Wasserkraftwerk an der Wertach gerettet werden

Erst kürzlich löste ein hilfloser Biber gar einen Polizeieinsatz aus. Offenbar hatten das Tier die Kräfte verlassen, als es in den Zulauf des Wasserkraftwerks geschwommen war. Jedenfalls konnte sich der Nager nicht mehr aus eigener Kraft aus seiner misslichen Lage befreien. Mit einer als Aufzug fungierenden Schaufel wurde der völlig erschöpfte Biber schließlich nach oben befördert und in sicherem Wasser ausgesetzt.

Doch nicht nur „pelzige Flussbaumeister sorgen dafür, dass den beiden das Kraftwerk betreuenden Maschinisten die Arbeit nicht ausgeht.

Das ganze Jahr über fischen sie bei ihren täglichen Kontrollgängen vielerlei Wohlstandsmüll aus dem Wasser vor dem Einlaufrechen. „Campingstühle, Autoreifen mit Felgen, Bierflaschen sowie haufenweise Plastikmüll, zu dem sich nicht selten auch zu weit geschossene Fußbälle gesellen.

Jede Menge Treibgut kommt die Wertach herab geschwommen

Um das Gewässer rein und den Zulauf freizuhalten, muss zudem und je nach Jahreszeit auch jede Menge Treibgut wie Äste, Blätter, Algen und Gras entsorgt werden.

Da kommt es auch schon mal vor, dass Bisamratten mit dem Gitter- rechen Bekanntschaft machen und mittels Schaufel-Aufzug aus dem Wasser geholt werden müssen. „Bei dieser Aktion müssen die Tiere halt auch mitspielen“, erklärt Marcel Ruf, der Sohn des Kraftwerkbetreibers.

Die Erfahrung hat ihn gelehrt, dass es viel Geduld und mehrerer Anläufe braucht, bis die Tiere wieder in Sicherheit sind. „Die springen oft auf halber Strecke wieder ab und müssen immer wieder zum Aufzugfahren animiert werden,“ erzählt Ruf. In diesem Zusammenhang macht er deutlich: „Wir freuen uns sehr, wenn wir Tierfamilien wieder zusammenführen oder wie im letzten Sommer eine mitteleuropäische Sumpfschildkröte mittels Netz auf trockenes Land setzen können.“

Das Wasserkraftwerk in Türkheims Norden ging 1994 ans Netz. Bei derzeitigem Wasserstand erzeugt es 1000 Kilowatt Strom pro Stunde. Genug, um alle Privathaushalte in der Gemeinde 60 Minuten lang zu versorgen.

„Ein Wasserkraftwerk zu betreiben war schon der Traum meines Vaters“, erzählt Alois Ruf und er ist stolz darauf, dass er diesen Auftrag erfüllt hat.

Und dies an einer Stelle in der Wertach, wo bereits ein Gefälle vorhanden war und das Wasser ungenützt in die Tiefe stürzte. In den Augen seines Betreibers gilt das Kraftwerk im Norden Türkheims sowohl in Sachen Technik und Ausmaß wie auch wegen seiner naturnahen Bauweise als Erfolgsmodell mit vielen Vorteilen.

Ein Video von der Rettung des kleinen Bibers:

Einer davon ist, dass der Wasserstand der Wertach durch einen aufblasbaren, sich bei Hochwasser absenkbaren Schlauch reguliert werden kann, was Türkheim und besonders die Bewohner der Ettringer Straße vor Überflutung schützt.

Und worauf Alois Ruf und Sohn Marcel besonders stolz sind: „Auf den ersten naturnahen Fischpass in Bayern, der es den Flossentieren und auch anderen Kleinlebewesen erlaubt, das Kraftwerk mühelos zu umrunden, um dann wieder ins natürliche Flussbett zu gelangen“. Eine ausgeklügelte Fischtreppe macht es möglich, dass die „Wasserbewohner“ auf ihrer Wanderung, sprich dem Aufstieg gegen die Strömung, das Kraftwerk problemlos passieren und vorher noch in einem eigens angelegten Teich eine kleine Rast einlegen können.

„Mit den naturnahen Anlagen rund um das Wasserkraftwerk“, so Vater Alois und Sohn Marcel Ruf, „wollten wir Türkheim ein Stück von Menschenhand geschaffener Natur zurückgeben.“

Lesen Sie dazu auch: Im Unterallgäu gibt es rund 800 Biber

Themen folgen