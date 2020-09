16:16 Uhr

Bilder kaufen und damit Gutes tun

Die Künstlerin Gabriele Ritter verkauft in Mindelheim 30 ihrer Bilder für den guten Zweck - und das zu besonders günstigen Preisen.

In den Räumen der Volkshochschule Mindelheim sind derzeit Bilder der Mindelheimer Künstlerin Gabriele Ritter zu sehen. Es sind rund 30 Werke. Diese will die Malerin nun verkaufen, und der gesamte Erlös kommt einem guten Zweck zugute. Die Einnahmen gehen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Das Geld kommt Menschen aus der Region zugute, die unverschuldet in Not geraten sind.

Seit 30 Jahren arbeitet Gabriele Ritter künstlerisch. Sie stammt aus Würzburg und hat in ihrer Heimatstadt Philosophie sowie Lehramt für Grund- und Hauptschulen mit dem Schwerpunkt Kunsterziehung studiert. 1989 zog sie ins Unterallgäu und wohnt heute in Bad Wörishofen.

Die Bilder, die in der Mindelheimer Volkshochschule zu sehen sind, kosten nur rund zehn Prozent des Originalpreises

Seit 1993 unterricht Ritter als Kunsterzieherin und Dozentin für Kunst an der Volkshochschule Unterallgäu. In den Geschäftsräumen und Fluren sowie im Treppenhaus der Mindelheimer vhs-Geschäftsstelle hat Ritter in den vergangenen Jahren eine dauerhafte Ausstellung ihrer Kunstwerke aufgebaut. Ende Oktober 2020 wird diese Ausstellung beendet werden.

Deshalb hat sie sich entschlossen, die Bilder dieser Ausstellung „Farbe im Blick“ für eine Spendenaktion zugunsten der „Kartei der Not“ zu sehr günstigen Preisen zur Verfügung zu stellen. Jedes der Bilder wird lediglich zwischen 30 und 50 Euro kosten. Das entspricht in etwa zehn Prozent des Originalpreises.

Die Bilder von Gabriele Ritter aus Bad Wörishofen zeigen einen Querschnitt ihres Schaffens

Die Bilder sind ein Querschnitt der künstlerischen Tätigkeit aus den vergangenen 20 Jahren. Sie sind meist in Acryltechnik auf Leinwand oder Seidenmalerei gefertigt und meist schon mit Rahmen versehen.

Verkauft werden die Bilder zwischen dem 23. September und 23. Oktober. Eine Besichtigung der Ausstellung ist täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr in der vhs-Geschäftsstelle Mindelheim, Maximilianstraße 60, 1. Stock, möglich. Weitere Informationen, Kontakt und Reservierungen sind möglich unter den Telefonnummern 08261/9124 oder 08247/3837660. www.gabrieleritter-kunst.de/ausstellungen. (jsto)

Lesen Sie auch:

Tun Sie Gutes mit Ihren Fotos unserer Unterallgäuer Heimat!

Themen folgen