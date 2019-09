vor 4 Min.

Bildung in allen Formen

Wörishofens VHS bietet Neues

Recht, Natur, Studium Generale, Smartphone, Servierkurs, Bildungsberatung, Sprachkurse, Training für Schwangere, Ölmalkurs, Wandern: Die Volkshochschule bietet ein weit gefasstes neues Programm. „Für Bad Wörishofen gilt: Um sich einen Platz zu sichern, müssen Sie schnell sein bei bewährten Themen wie Patientenverfügung, Erben und Vererben sowie Angeboten zu verschiedenen Kommunikationstechniken“, teilt die VHS Bad Wörishofen mit. Wer die Zeit gerne draußen verbringt, kann sich in den Wäldern um Bad Wörishofen die Vielfalt von Pilzarten erklären lassen oder gemeinsam mit seinem Hund „Social Walks“ unternehmen.

Die Alte Pinakothek in München widmet Anthonis van Dyck in diesem Herbst eine große Übersichtsausstellung. Den Werdegang van Dycks skizziert die Kunsthistorikerin Urte Ehlers in einem Vortrag vor dem geplanten gemeinsamen Besuch der Ausstellung.

Des Weiteren ist anlässlich des 100-jährigen Geburtstages der Bauhaus Kunst- und Architekturschule ein gemeinsamer Besuch der Sonderausstellung „Reflex Bauhaus“ in der Pinakothek der Moderne geplant.

Carlo van Eckendonk bietet in diesem Semester einen Kurs zum Erlernen der Sütterlin Schrift sowie einen Streifzug durch Epochen des Wohnens in Deutschland an.

Nach Terminvereinbarung mit Bildungsberaterin Birgit Steudter-Adl Amini unter der Telefonnummer 08261/738303 wird die Bildungsberatung wie bisher in Bad Wörishofen im VHS-Büro im Rathaus angeboten. Dabei geht es um Unterstützung bei Fragen zur beruflichen Veränderung, Qualifizierung und zum Wiedereinstieg sowie Fördermöglichkeiten für Fort- und Weiterbildung. Wer Fremdsprachen mag, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Neben Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch können Arabisch und Polnisch in Bad Wörishofen gelernt werden.

Neu im Bereich Gesundheit und Fitness ist ein zusätzlicher Yogakurs in der Mittagspause im Rathaus in Bad Wörishofen. Neu ist auch ein spezielles Training für Schwangere oder Mütter mit ihren Babys. Wer gern lacht, ist beim Lachyoga besonders gut aufgehoben. Ob sanfte Bewegung, schnelles Workout oder die Kneippsche Lehre, es gibt eine große Auswahl an Kursen.

Das Programm der Volkshochschule Bad Wörishofen wird an die einzelnen Haushalte der Stadt und der Ortsteile verteilt. Es kann auch online unter www.vhs-ua.de eingesehen werden.

Information und Anmeldung: Volkshochschule Bad Wörishofen, Rathaus Bad Wörishofen, Telefonnummer 08247/ 969035 oder per E-Mail unter badwoerishofen@vhs-ua.de.

Themen Folgen