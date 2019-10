vor 5 Min.

Billardclub lädt zur großen Müll-Sammel-Aktion

Der Mindelheimer Billardclub hat eine Aktion gestartet: Am Samstag wird zuerst aufgeräumt und danach gefeiert. Jeder kann sich beteiligen.

Wären nicht die fleißigen Helfer des Bauhofs, die tagtäglich ausrücken und den achtlos weggeworfenen Müll einsammeln, Mindelheim würde schon innerhalb weniger Wochen im Abfall buchstäblich ersticken. Der Billardclub Mindelheim setzt nun ein Zeichen gegen die Umweltverschmutzung und ruft alle am Samstag, 26. Oktober dazu auf, mitzuhelfen, dass Mindelheim richtig sauber wird.

Schon im Vorjahr hat der kleine Club zu einer solchen Reinigungsaktion aufgerufen und konnte einige junge Helfer zum Anpacken motivieren. Umweltschutz fängt schließlich vor der eigenen Haustüre an.

"Waste no time" ist das Motto der Veranstaltung in Mindelheim

„StadtKlar II – waste no time!“, hat der Vorstand des Clubs die Neuauflage der Aktion überschrieben, die sich an Menschen richtet, denen es nicht völlig egal ist, wie es in Zukunft auf unserem Planeten aussieht und die nicht wollen, dass an ihren Schuhsohlen Kaugummis kleben.

Alle, die mithelfen, machen das im Team. Die Stadt zu verschönern, ist also eine große Gemeinschaftsaktion. Zur Stärkung gibt es Kaffee und Brezen und Gegrilltes. Wer dabei sein will, sollte Spaß am Umgang mit Menschen haben, etwas Sinnvolles für die Umwelt tun wollen. Als Rahmenprogramm ist eine Sammelstunde für Kinder vorgesehen und eine „After-Work-Party“. Mit dabei sind der Bund Naturschutz und die Kulturfabrik auf der Insel.

Am Samstag um 10.30 Uhr geht das Müllsammeln in Mindelheim los

Los geht es am 26. Oktober um 10.30 Uhr in der Westernacher Straße 50B in Mindelheim. Die Veranstalter haben die Bitte, dass sich Teilnehmer unter vereinsheim@billardclub-mindelheim.de oder über die Facebook-Veranstaltung StadtKLAR II – waste no time anmelden. Dann klappt das mit der Planung besser. (mz)

Themen folgen