14:34 Uhr

Birken am Fahrradweg nach Siebnach sind weg

Heute sind mehrere Birken am Radweg Richtung Siebnach der Kettensäge zum Opfer gefallen. Die Gemeinde begründet die Fällaktion mit Schäden am Weg.

Mehrere Birken entlang des Radwegs Richtung Siebnach sind am Freitag gefällt worden. Die großen Birken mussten entfernt werden, weil sie den Wuchs der kleinen Birken am Bach behindert und den Fahrradweg geschädigt hatten, so die Gemeinde Ettringen. Die gefällten Birken sollen durch neue Bäume ersetzt werden.

