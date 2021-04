vor 42 Min.

„Blitzmarathon“: Hier wird am Mittwoch im Unterallgäu kontrolliert

Am Mittwoch findet in Bayern wieder ein Blitzmarathon statt.

Am Mittwoch findet in ganz Europa der Blitzmarathon statt. An diesen Stellen im Unterallgäu wird geblitzt.

Mit einem europaweiten „Blitzmarathon“ will die Polizei am Mittwoch, 21. April, darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten. An diesen Stellen im Unterallgäu wird beim Blitzmarathon kontrolliert Auch im Landkreis Unterallgäu wird am Mittwoch deshalb an mehreren Orten geblitzt. Es sollte selbstverständlich sein, überall mit angemessener Geschwindigkeit unterwegs zu sein, aber an folgenden Stellen lohnt es sich heute besonders: Bad Wörishofen Kreisstraße 29 und Staatsstraße 2518

29 und 2518 Dirlewang B16 , Kreisstraße MN 5, Kaufbeurer Straße

, MN 5, Kaufbeurer Straße Ettringen Kreisstraßen MN 30 und MN 9, Staatsstraße 2015

Kreisstraßen MN 30 und MN 9, 2015 Mindelheim B 16 und Kreisstraße MN 25

und MN 25 Salgen Staatsstraße 2037

2037 Türkheim Kreisstraße MN 10

MN 10 Tussenhausen Kreisstraße MN 23 Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über alle Blitzer in Schwaben. Lesen Sie auch: So fiel der Blitzmarathon 2019 im Unterallgäu aus

