vor 37 Min.

Blütenzauber am Denkmalplatz

Siegried Unsin und Bürgermeister Paul Gruschka (von links) eröffneten mit weiteren Gästen den Blütenzauber am Denkmalplatz

Siegfried Unsin erschafft in 200 Arbeitsstunden eine außergewöhnliche Dekoration im Herzen Bad Wörishofens.

Von Franz Issing

Was verbirgt sich wohl unter dieser riesigen Plane am Denkmalplatz? Als Siegfried Unsin nun das Geheimnis lüftete, war die Überraschung groß. Im Beisein von Bürgermeister Paul Gruschka und von der Blaskapelle Lamerdingen musikalisch unterstützt, enthüllte der Wörishofer Juwelier eine farbenprächtige, fünf Meter hohe Orchidee.

200 Stunden hatte der kreative Kunsthandwerker an diesem blühenden Juwel aus Styrodur gesägt und geschnitzt. Auch vor Gaststätten, Hotels und den Geschäften in der Kneippstadt laden bis zum 10. Juni 60 blühende Kunstwerke (Tiere und Skulpturen) zum Bummeln ein. Auch Einzelhändler engagierten sich in diesem Jahr wieder für die Aktion „Blütenzauber“.

