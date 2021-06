Blumenlust in Wörishofens Fußgängerzone

Gartenfreunde bauen Beete auf

Die Fußgängerzone von Bad Wörishofen verwandelt sich für mehrere Tage in eine Freiluft-Gartenausstellung. „Blumenlust statt Alltagsfrust“ ist ab Freitag, 18. Juni, das Motto.

Bis zum 27. Juni werden die Blumenbeete auf Bad Wörishofens Flaniermeile zu sehen sein. Ein „wahres Paradies für alle Blumen- und Gartenfreunde“, verspricht der Kur- und Tourismusbetrieb. „Die Aussteller beteiligen sich mit ihren bunten und einfallsreichen Kreationen zu unterschiedlichen Themen und werden sicherlich die Blumenlust der Besucherinnen und Besucher wecken“, teilt Veranstaltungsleiterin Isabell Joachim mit.

Wie bereits bei den vergangenen Gartenausstellungen, werden auch dieses Jahr die schönsten „Gärten auf Zeit“ bewertet und die Hobbygärtner für ihre Arbeit in Bad Wörishofen belohnt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen ihre Meinung kundtun und die schönsten Beete küren.

„Aufgrund der aktuellen Corona Situation wird dies hauptsächlich kontaktlos stattfinden“, so Joachim. Das funktioniert so: An jedem Beet gibt es einen QR-Code, diesen einfach mit dem Handy scannen und bei der Umfrage die Punkte für die Beete verteilen.

Die bekannten Bewertungskarten können in diesem Jahr nur an der Gäste-Information im Kurhaus abgeholt und abgegeben werden.

Die fünf schönsten Gärten werden mit Geld- und Sonderpreisen belohnt. 500 Euro gibt es für die Sieger, 300 und 150 Euro für die Plätze zwei und drei. Der Verschönerungsverein Bad Wörishofen stiftet einen 100-Euro-Sonderpreis, der Kneipp-Bund ein „2021 Jubiläums-Päckchen“. (mz)