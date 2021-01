vor 48 Min.

Blutspenden in Türkheim diesmal noch ohne Online-Reservierung

Wer am Freitag, 22. Januar 2021, in Türkheim Blut spenden will, der muss diesmal noch keinen Termin online reservieren. Von 16 bis 20.30 Uhr kann man auch spontan den Lebenssaft spenden und damit Leben retten.

Während in Buchloe die Termine schon online vergeben werden, kann in Türkheim am Freitag, 22. Januar 2021 auch noch spontan gespendet werden. Doch auch hier plant das BRK eine Neuorganisation.

Der erste Blutspendetermin im neuen Jahr findet am Freitag, 22. Januar, von 16 bis 20.30 Uhr in der Ludwig-Auerbacher-Mittelschule in der Oberjägerstraße 7 statt. Claus-Peter Lang, Gebietsleiter des BRK-Blutspendedienstes weist auf Anfragedarauf hin, dass dazu keine Online-Terminreservierung nötig ist. Zumindest diesmal nicht, denn Lang sagt auch, dass das BRK schrittweise diese Vorgehensweise umsetzen will.

BRK-Blutspendedienst will seine Prozesse optimieren

Genau das passiert schon in Buchloe, wo am Freitag, 15. Januar, ein Blutspendetermin ansteht. „Um Spenderinnen und Spendern das Leben retten so einfach wie möglich zu machen, optimiert der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) seine Prozesse laufend“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gerade während der unruhigen Zeiten der Corona-Pandemie sei eine sorgfältige Planung essenziell, um die Versorgung der Patienten weiterhin aufrechtzuerhalten.

Zur Vermeidung längerer Wartezeiten, vor allem unter Einhaltung der gebotenen Abstandsregelung auch im Außenbereich sowie einer effizienteren Planung auf beiden Seiten, gibt es ab sofort in Buchloe die Möglichkeit der verbindlichen Terminreservierung.

Das Vorgehen ist dabei ganz einfach: Im Internet reservieren sich Interessenten unter Angabe ihres Namens und ihrer Spendernummer oder mit dem Login des Spenderservice-Accounts einen Wunschtermin. Eine Online-Reservierung ist 60 Tage vor dem Blutspendetermin und bis zu vier Stunden vorher möglich. Nach der individuellen Terminreservierung können die Spenderinnen und Spender zur gewünschten Zeit erscheinen. Mitzubringen sind Blutspendeausweis und ein gültiger, amtlicher Lichtbildausweis.

Infos erhalten Spender unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/1194911 oder per Mail an info@blutspendedienst.com.

