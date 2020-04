vor 18 Min.

Blutspur an der Wertach bleibt mysteriös

Eine frische Blutspur am Karfreitag: Dieser Vorfall beschäftigte die Polizei in Bad Wörishofen bis heute.

Plus Die Blutspuren vom Karfreitag stellen die Ermittler immer noch vor ein Rätsel. Polizeichef erklärt, wie es nun weitergeht.

Von Alf Geiger

Noch immer rätselt die Polizei in Bad Wörishofen über Ursache und Herkunft eines größeren Blutflecks, der am Karfreitagmorgen entdeckt worden war. Die frischen Blutspuren auf der Eisenbrücke an der Wertach, in der Verlängerung des Grieswegs im Bad Wörishofer Ortsteil Frankenhofen, hatten Spaziergänger der Polizei gemeldet.

Stammt das Blut von einem Tier oder einem Menschen? Doch auch die Beamten konnten sich keinen Reim darauf machen. Also suchten ein Polizeihund und ein Hubschrauber die Umgebung ab – ohne Ergebnis. Auch der zuständige Jäger konnte sich die Blutspuren nicht erklären. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, so Polizeichef Thomas Maier: „Aus polizeilicher Sicht ist die Sache damit erledigt“. Lesen Sie dazu auch: Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Polizeieinsatz mit Hubschrauber wegen mysteriösem Blutfleck Es habe sich niemand gemeldet, weder jemand der geblutet noch jemand der etwas beobachtet hat. Ob das Blut von einem Menschen oder einem Tier stammt, wird daher nicht untersucht, da es dafür keine Ermittlungsgrundlage gebe. (mz)

