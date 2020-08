vor 26 Min.

Blutspur in Bad Wörishofen führt Polizei zu Randaliererin

Ein Knall in der Nacht in Bad Wörishofen. Erst später wird klar, welche Folgen er hatte

Eine große Blutspur im Stadtgebiet von Bad Wörishofen hat die Polizei zu einer erheblich verletzten Frau geführt.

Zuvor hatte jemand am Mittwoch gegen 1.30 Uhr nachts die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Adalbert-Stifter-Straße eingeschlagen. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall. Die Blutspur entdeckte dann am Vormittag die Sicherheitswacht Bad Wörishofens.

Der Blutverlust machte der Frau bereits zu schaffen, als die Polizei zu ihr kam

Die Polizei fand daraufhin die Frau, welche durch den Blutverlust bereits Schwindelanfälle erlitten hatte. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Den Schaden an der Tür beziffert die Polizei mit rund 800 Euro. Warum die Verdächtige die Tür eingeschlagen haben soll, teilte die Polizei nicht mit. (mz, m.he)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen