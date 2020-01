vor 25 Min.

Boscha-Kreuzung: Kreisverkehr nicht in Sicht

Nach dem Besuch der Unfallkommission sind wieder Sichtschutzzäune im Gespräch. Das stößt auf Kritik

Von Markus Heinrich

Das Tauziehen um die beste Lösung für die Boscha-Kreuzung bei Stockheim geht weiter. Diese reichten vom Bau eines Sichtschutzzaunes über einen Kreisverkehr bis hin zu einem Versetzen des gemeindlichen Teils der Kreuzung, die durch teils schwere Unfälle zu unrühmlicher Bekanntheit gekommen ist. Das berichtete Bürgermeister Paul Gruschka (FW) nach einem weiteren Ortstermin mit Vertretern der Sicherheitsbehörden.

Die Stockheimer und auch die Mehrheit im Stadtrat fordert einen Kreisverkehr, um die Lage zu entschärfen. Das Landratsamt, das den Kreisel bauen müsste, lehnte das bislang mit dem Hinweis ab, es seien nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Nun steht fest: „Ein Kreisverkehr wird in den nächsten drei bis vier Jahren nicht kommen“. Das sagte Gruschka im Stadtrat, wo er über das Ergebnis des Ortstermins informierte.

Dies liege an fehlenden Zuschüssen für so ein Projekt. Dies liege aber auch weiterhin daran, dass Bad Wörishofen nach Ansicht der anderen seine Möglichkeiten nicht ausschöpft. Es geht erneut um das Thema Sichtschutzzaun. Walter Pleiner vom Landratsamt zeigte in der Sitzung Fotos davon, wie eine Lösung mit Holzzäunen aussehen könnte, die nicht so viel Platz verbraucht. Diese Zäune seien bereits vorhanden und könnten beim Landkreis abgeholt werden. Pleiner sagte, Bad Wörishofen habe höchstens mit ein paar tausend Euro an Kosten zu rechnen, dafür aber mehr Sicherheit an der Kreuzung. Konrad Hölzle ( CSU) ließ keinen Zweifel daran, was er von dieser Idee hält. „Sie werden doch nicht diese Sichtschutzzäune haben wollen“, fragte er in die Runde. „Das ist eine Stoppstelle. Wer sich nicht an die Regeln hält, hat Pech gehabt. Wir müssen das halt mal sanktionieren“, forderte Hölzle. Da stimmte ihm Pleiner zu, gab aber zu Bedenken, dass vor allem Ortskundige die Kreuzung überfahren würden, ohne anzuhalten. „Und die sehen auch, wann da kontrolliert wird“, so Pleiner.

Er erläuterte auch, dass die Kreuzung komplett ausgebaut sei und es deshalb schwierig sei, Fördermittel zu erhalten. „Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass die Sichtbeschränkung mit Zäunen dazu führt, dass an den Kreuzungen weniger oder sogar gar nichts mehr passiert“, sagte er. „Man sollte das hier machen um zu sehen, dass wir diese Ortskundigen in den Griff kriegen“, empfahl er. Bürgermeister Gruschka ergänzte, für die Boscha-Kreuzung, offiziell Wertachtal-Kreuzung genannt, seien Zäune nur auf einer Seite vorgesehen. Für CSU-Fraktionschef und Zweiten Bürgermeister Stefan Welzel keine Option. „Da muss ein Kreisverkehr her, das haben wir mehrfach diskutiert“, erinnerte er. „Ich wundere mich deshalb über diese Diskussion.“ Pleiner wiederum erinnerte daran, dass Bad Wörishofen die Zäune seit 2015 hätte bauen sollen. „Für einen Kreisverkehr brauchen wir auch eine Begründung“, sagte Pleiner. „Und bis dahin, müssen wir hier etwas tun.“ „Mir wäre auch ein Kreisverkehr lieber“, sagte Bürgermeister Gruschka. Aber man müsse nun sehen, dass die Kreuzung so sicher wie möglich werde.

Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer regte an, statt Zäunen doch auf eine Hecke zu setzen. „Die Zäune sind wahnsinnig hässlich“, stellte sie fest. „Flächen und Akzeptanz“, nannte Pleiner als mögliche Stolpersteine für diesen Plan, der aber eine Lösung sei.

Auch FW-Fraktionssprecher Wolfgang Hützler sagte, die Zäune seien „potthässlich“. Er regte eine Beschilderung „Gefährliche Kreuzung“ an, dazu ein Tempolimit und stationäre Blitzer. „Es wird nur über Polizei und Sanktionen gehen“, glaubt Hützler. Auch hier argumentierte Pleiner mit den Ortskundigen. „Da kann ich aufstellen, was ich will.“ Man müssen den Autofahrern die Weitsicht in die Kreuzung nehmen, um das Tempo zu senken.

Josef Kunder (CSU) kritisierte, ein Kreisverkehr sei schon seit 12 bis 14 Jahren Thema und werde vom Landratsamt immer negativ beschieden. „Das kann ich so nicht bestätigen“, sagte Pleiner dazu. 2015 habe sich der schwere Unfall zwischen Auto und Schulbus ereignet, seither gebe es diese Verkehrsbeschau. Insgesamt elf Mal hat es laut Polizei in den vergangenen fünf Jahren auf der Boscha-Kreuzung gekracht. Es gab Verletzte und meist hohen Sachschaden.

Ob man denn bei den Kreisverkehren bei Rammingen auch zuerst mit Zäunen experimentiert habe, wollte Daniel Pflügl (Grüne) wissen, zudem, wie lange eine Testphase für die Zäune dauern würde. Dass dies mehrere Jahre sein können, sagte Pleiner. Er berichtete auch, dass man in Rammingen Kreisverkehre statt Brücken gebaut habe, in einer Zeit, in der Kreisel modern waren. Am dritten Kreisel habe man vorher einen Sichtschutzwall gehabt. Wie es weitergeht, steht nicht fest. Ein Beschluss wurde nicht gefasst.

