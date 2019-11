09:21 Uhr

Brand in Kammlach: Halle steht lichterloh in Flammen

130 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Polizei kamen in Oberkammlach zum Einsatz. Grund war der Großbrand in einer Kfz-Halle. Der Schaden ist groß.

Von Johann Stoll

Am Dienstagabend ist es in Oberkammlach zu einem Großeinsatz von mehreren Feuerwehren gekommen. Eine Halle zum Ausschlachten von Kraftfahrzeugen war in Brand geraten. Die ausgerückten Streifen der Polizeiinspektion Mindelheim und die verständigten freiwilligen Feuerwehren Unter- und Oberkammlach, Ottobeuren, Mindelheim, Oberauerbach und Sontheim fanden am Einsatzort die brennende Halle vor, die nicht mehr zu retten war.

Die Halle wurde völlig zerstört. Bei dem Vorfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt, berichtete das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten. Der Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt.

Nach Brand in Kammlach: Die Ursache ist noch unklar

Auch eine angrenzende Halle wurde in Mitleidenschaft gezogen. Ein Übergreifen der Flammen konnte dennoch durch den schnellen und effektiven Einsatz der Feuerwehren verhindert werden. Eingesetzt waren über 130 Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Rettungsdienstes, des Technischen Hilfswerks und der Polizei.

Die Brandursache konnte wegen der akuten Einsturzgefahr der Halle bisher noch nicht eindeutig festgestellt werden. Die ersten Ermittlungen am Tatort wurden durch den Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) übernommen, die weiteren polizeilichen Untersuchungen werden durch das Fachkommissariat die Kriminalpolizei Memmingen geführt.

