Brandstiftung: Schon wieder brennt es in Bad Wörishofen

Eine Gaststätte in der Innenstadt ist bereits zum fünften Mal Ziel eines unbekannten Brandstifters. Die Kripo bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Von Markus Heinrich

Erneut brannte es in Bad Wörishofens Innenstadt, erneut war das Ziel die Gaststätte „Neubrand‘s Stüble“ in der Innenstadt, unweit des Bahnhofs von Bad Wörishofen. Nur wenige Tage nach dem bislang letzten Feuer musste Bad Wörishofens Feuerwehr dort schon wieder Schlimmeres verhindern.

Ein Passant hatte am Samstag, kurz nach Mitternacht, Knallgeräusche gehört und anschließend Flammen an der Gaststätte am Bahnhofplatz 4a entdeckt. So war es der sofort verständigten Feuerwehr Bad Wörishofen möglich, den Brand noch im Anfangsstadium zu bekämpfen und zu verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreiten kann.

Nach Angaben der Polizei waren insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Verletzt wurde niemand. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei derzeit auf etwa 2000 Euro.

Nur wenige Tage nach dem letzten Feuer schlug der Brandstifter in Bad Wörishofen erneut zu

Die Kripo Memmingen hat die Ermittlungen übernommen. Die Kripo geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung durch einen bislang unbekannten Täter aus.

Es ist bereits die fünfte Brandstiftung in „Neubrand‘s Stüble“. Die Gaststätte Neubrand´s Stüble wurde in letzter Zeit bereits mehrmals Ziel einer Brandstiftung. Erst Anfang September hatte jemand im neuen Anbau der Gaststätte ein Feuer gelegt, ebenfalls nachts. Damals hatte ein Anwohner die Flammen entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Den Schaden schätzten die Ermittler auf etwa 15.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Brandfällen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 in Verbindung zu setzen.

