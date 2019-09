12:42 Uhr

Brandstiftung in Mindelheim: Polizei sucht Zeugen

Spuren der Zerstörung am Mindelheimer Sebastianspark: Dort wurde in der Nacht auf Sonntag ein Auto angezündet. Wer dieses und drei weitere Fahrzeuge mit Grillanzündern zerstört hat, ist noch unklar.

Die Brandserie, bei der im Mindelheimer Norden vier Fahrzeuge brannten, stellt die Polizei weiter vor Rätsel. Sie sucht dringend nach Zeugen.

Von Sandra Baumberger

Auch eine Woche nach der Brandserie, bei der wie berichtet in einem Mindelheimer Wohngebiet vier Fahrzeuge brannten und insgesamt ein Schaden von 25.000 Euro entstand ist, sucht die Polizei weiter nach Zeugen. „Wer irgendetwas Auffälliges beobachtet hat, soll sich unbedingt bei uns melden“, bittet der Mindelheimer Polizeichef Gerhard Zielbauer.

Polizei suchte mit einer Wärmebildkamera nach Brandstifter in Mindelheim

Ein Sachverständiger des Landeskriminalamtes für Brandermittlungen habe inzwischen den Verdacht bestätigt, dass der oder die Brandstifter Grill- oder Kohleanzünder verwendeten, um die drei Autos im Sebastianspark und in der benachbarten Martin-Schorer-Straße sowie einen Motorroller in der Berliner-Straße in Brand zu setzen. Außerdem weist Zielbauer darauf hin, dass der Hubschrauber nicht nur eingesetzt wurde, um den oder die Täter zu finden, sondern auch, um mit einer Wärmebildkamera mögliche weitere Brandherde frühzeitig zu entdecken.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen.

