Corona: Ungeimpft, ungetestet und jetzt ohne Job

Im Kindergarten in Breitenbrunn wurden drei Betreuungskräfte entlassen, weil sie sich nicht testen lassen wollten.

Plus Weil sie sich partout nicht testen lassen wollten, wurden drei Mitarbeiterinnen des Kindergartens Breitenbrunn erst abgemahnt und dann gekündigt. Das hat auch Konsequenzen für die Eltern und Kinder.

Von Sandra Baumberger

Seit dem 20. September muss sich jeder, der in einer Kindertagesstätte arbeitet und nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, dreimal in der Woche testen lassen. Drei Mitarbeiterinnen des Kindergartens in Breitenbrunn waren dazu aber nicht bereit. Die Konsequenzen müssen nun nicht nur sie selbst tragen, sondern auch die Eltern und Kinder.

