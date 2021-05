Breitenbrunn

11:00 Uhr

Entscheidung über Schule in Breitenbrunn vertagt

Plus Bürgermeister Jürgen Tempel legt dem Schulverband ein Konzept zum Erhalt der Schule in Breitenbrunn vor. Doch den Räten reicht das für nicht aus. So geht es nun weiter.

Von Melanie Lippl

Vor einem Jahr hat der Schulverband Pfaffenhausen beschlossen, die Grundschule in Loppenhausen zum Sommer 2021 zu schließen. Der Schule in Breitenbrunn wurde eine Gnadenfrist gewährt, Bürgermeister Jürgen Tempel sollte seinen Amtskollegen und den anderen Schulverbandsmitgliedern aus Oberrieden, Salgen und Pfaffenhausen ein Konzept vorlegen, das zeigt, wie sich die Gemeinde die Zukunft der Außenstelle Breitenbrunn vorstellt. Nun war es soweit.

