Breitenbrunn/Heinzenhof

vor 16 Min.

Unfallschwerpunkte: Bauarbeiten an Bahnübergängen Breitenbrunn und Heinzenhof

Am Bahnübergang in Breitenbrunn kommt es immer wieder zu Unfällen.

Plus An unbeschrankten Bahnübergängen in Breitenbrunn und Heinzenhof kommt es regelmäßig zu Zugunfällen. Nun gibt es Neuigkeiten von der Bahn, die dort etwas verändern will.

Bürgermeister Jürgen Tempel konnte es kaum glauben, als er Post von der Bahn bekam - und im Gemeinderat gab es sogar Applaus für die Nachrichten über den Bahnübergang in Breitenbrunn, an dem es regelmäßig zu Zugunfällen kommt. Die Bahn will dort etwas verändern. Und auch am "gefährlichsten Bahnübergang Bayerns" in Heinzenhof tut sich bald etwas.

