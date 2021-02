vor 36 Min.

Breitenbrunn zahlt Vereinen mehr für Jugendarbeit

Wer als Verein Kindern und Jugendlichen etwas bietet, bekommt in diesem Jahr mehr finanzielle Unterstützung von der Gemeinde Breitenbrunn. Unser Foto entstand beim Spiel der VG-Auswahl gegen den FC Memmingen in Breitenbrunn.

Plus Der Breitenbrunner Gemeinderat hat die Jugendförderung für Vereine deutlich erhöht - und das hat mit Corona zu tun.

Von Melanie Lippl

Der Gemeinderat Breitenbrunn will in den schweren Corona-Zeiten ein Zeichen setzen und hat sich dazu entschlossen, die Vereine in diesem Jahr noch stärker zu unterstützen. Einstimmig entschied das Gremium, den Zuschuss für die Jugendarbeit zu erhöhen.

Breitenbrunn will die Vereine mit dem Geld motivieren

„Unsere Vereine, die 2020 viele finanzielle Einbußen hinnehmen mussten, wollen wir mit unserem Beschluss motivieren“, erklärt Bürgermeister Jürgen Tempel. „Wir sind guter Dinge, dass im sportlichen und kulturellen Bereich bald wieder etwas Leben möglich sein wird.“ Im Jahr 2020 sei das öffentliche und kulturelle Leben der Gemeinde, das vor allem durch die Vereine getragen werde, zum Erliegen gekommen. Die Einnahmen der Vereine sind durch den Wegfall von Veranstaltungen ebenfalls zurückgegangen. Nach der momentanen Entwicklung sei die Hoffnung groß, dass ein Neustart im Jahr 2021 möglich sein wird.

Jürgen Tempel ist Breitenbrunns Bürgermeister.

Um die Vereine bei diesem Neustart ihrer wichtigen Jugendarbeit zu unterstützen, erhöhten die Gemeinderäte den Auszahlungsbetrag einmalig in diesem Jahr von 13 auf 20 Euro je Jugendlichem. „Wir wollen damit Zuversicht und Optimismus verbreiten. Es wird einfach Zeit für gute Nachrichten“, so Bürgermeister Tempel.

