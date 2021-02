vor 32 Min.

Breitenbrunner kritisieren Pfaffenhausens Mobilfunkmast

Zwischen Schöneberg und Breitenbrunn, etwa dort, wo dieser Mast steht, will die Deutsche Funkturm einen 40 Meter hohen Sendemast bauen.

Plus In Breitenbrunn wurden Unterschriften für einen Bürgerantrag gesammelt. Es geht um die umstrittene Mobilfunktechnik 5G und einen Mast bei Schöneberg.

Von Melanie Lippl

Ein Bauantrag, der im Oktober in Pfaffenhausen behandelt wurde, bewegt die Gemüter in Breitenbrunn. Drei Bürger des Pfaffenhausener Nachbarortes haben jetzt einen Bürgerantrag an ihre Gemeinde gestellt und 53 Unterschriften beigefügt. In der Berichterstattung möchten die drei Initiatoren nicht namentlich genannt werden. Was sie von Breitenbrunn und Pfaffenhausen fordern.

Anlass für den Bürgerantrag zum umstrittenen Mobilfunkstandard 5G ist ein 40 Meter hoher Mobilfunkmast. Den will die „Deutsche Funkturm“ im Auftrag der Telekom auf Pfaffenhausener Flur zwischen Breitenbrunn und Schöneberg bauen. Er solle „das LTE-Netz der Deutschen Telekom ergänzen“ und in erster Linie die B16 versorgen. Weil Versorgungslücken geschlossen werden, handelt es sich um ein privilegiertes Bauvorhaben.

Von 5G war im Oktober in einer Antwort der Deutschen Funkturm auf eine MZ-Anfrage nicht die Rede. Es ist aber möglich, dass andere Anbieter den Mast nutzen. Pfaffenhausen hatte den Bauantrag für den Mast im Herbst mit einer Gegenstimme genehmigt. Eine Zustimmung von Breitenbrunn ist für den Bau nicht nötig, dennoch wenden sich die drei Initiatoren nun an ihre Gemeinde.

Was die Breitenbrunner in dem Bürgerantrag fordern

Sie beantragen, dass Breitenbrunn einem ungeprüften Ausbau des Mobilfunkstandards 5G kritisch gegenüberstehen soll, da die Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt noch nicht ausreichend erforscht seien. Sollte ein Telekommunikationsunternehmen wegen eines künftigen Antennenstandorts oder wegen des Ausbau des 5G-Netzes auf Breitenbrunn zukommen, so soll dieses Vorhaben öffentlich im Gemeinderat diskutiert werden, heißt es in dem Antrag – was normalerweise aber auch der Fall ist. Die Antragsteller betonen: Es gehe keineswegs darum, technikfeindlich zu sein, sondern „ausschließlich darum, die notwendige Verantwortung der Gesundheitsvorsorge zu leisten“.

Zunächst wird geprüft, ob ein solcher Antrag formal in Ordnung ist – erst dann geht es um den Inhalt, mit dem sich der Gemeinderat beschäftigen muss. Doch der Breitenbrunner Antrag hielt bereits der ersten Prüfung nicht stand: In der Unterschriftenliste gab es einen formalen Mangel. Bürgermeister Jürgen Tempel bot den Initiatoren zwei Möglichkeiten an: Sie könnten entweder den Antrag zurücknehmen, den Mangel beseitigen und den Antrag neu stellen oder sie könnten den bestehenden Antrag weiterlaufen lassen – rein rechtlich könne der Gemeinderat diesen aber nur ablehnen, ohne sich mit dem Inhalt zu beschäftigen.

Der Bürgerantrag sollte trotz der Mängel in den Gemeinderat gehen

Die Initiatoren hatten sich dazu entschlossen, dass der Antrag trotz der Mängel aufrechterhalten werden soll, erläutert Tempel. Es sei den drei Bürgern darum gegangen, ein Zeichen zu setzen und das Thema in den Gemeinderat zu bringen. Sie haben zudem ein Schreiben verfasst, in dem sie sich wünschen, dass bei künftigen Standortanfragen für Mobilfunk alle Bürger eingebunden werden können.

Zudem äußern die Initiatoren Kritik an der Nachbargemeinde Pfaffenhausen, sprechen gar vom „Debakel Staudenberg“. Die Vorgehensweise zeuge nicht von einem guten nachbarschaftlichem Verhalten, heißt es. „Wir halten den geplanten Standort des Senders genau an der Grenze zur Gemeinde Breitenbrunn für inakzeptabel.“ Die Initiatoren des Bürgerantrags wünschten sich deshalb, dass Breitenbrunn in Pfaffenhausen anfragt, ob der Markt mögliche Gesundheitsrisiken für die Breitenbrunner ausschließen kann, ob geplant ist, von den Betreibern des Sendemasts eine rechtlich verbindliche Unbedenklichkeitsbescheinigung zu fordern, und wer die Haftung für eventuell auftretende gesundheitliche Schäden übernimmt.

Das Schreiben hat Tempel an seinen Pfaffenhausener Kollegen Franz Renftle geschickt. Der kann die Ängste von Bürgern nachvollziehen, sagt aber auch: „Keiner will einen Mast, aber jeder hat ein Handy.“ Es sei sogar schon vorgekommen, dass sich ein Mobilfunkgegner aus Breitenbrunn bei ihm telefonisch über den Mast beschwert habe – und selbst über ein Handy angerufen hatte.

Das sagt Pfaffenhausens Bürgermeister Franz Renftle über den Mobilfunkmast

Renftle will das Schreiben aus Breitenbrunn dem Marktrat vorlesen. Er bezweifelt aber, dass eine Gemeinde viel gegen solche, teils privilegierten Vorhaben tun kann, weil im Zweifel – wie zuletzt beim Bauantrag für eine Spielothek – die nächsthöhere Behörde entscheidet. „Die Welt stellt um auf 5G – schaffen wir es, hier in Pfaffenhausen und Breitenbrunn, weiße Flecken zu lassen?“, fragt Renftle. Zwar gebe es verschiedene Aussagen über die Gefahr durch die Strahlung, er verlasse sich aber auf Experten, etwa vom Landesamt für Gesundheit, dem Umweltministerium oder der WHO. Renftle geht davon aus, dass durch den Mast keine Gesundheitsrisiken bestehen, aber eine verbindliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des Betreibers könne er nicht fordern. „Ich wüsste nicht, auf welcher Rechtsgrundlage.“

Er selbst habe sich zuletzt auf einer Mobilfunkkonferenz über das Thema informiert: „Mir leuchtet das ein, was ich da gehört habe: Wenn es nur einen Sendemast für einen Ort gibt, strahlt der stärker, als wenn es mehrere Masten gäbe, die viel weniger stark strahlen müssen.“ Letztendlich liegt der Mast, den die Deutsche Funkturm errichten will, auf Pfaffenhausener Flur – und deshalb entscheide über den Bauantrag auch der Markt Pfaffenhausen.

In Breitenbrunn hat ein Messwagen Strahlung gemessen

Sein Breitenbrunner Amtskollege Jürgen Tempel hält es für „wichtig, das Thema auf der Agenda zu haben“. Eine Gemeinde habe nur Einfluss auf den Standort eines Mobilfunkmasts, nicht aber auf die Technik, mit der dieser ausgestattet werde. „Wir werden deshalb jeden einzelnen Standort einzeln bewerten“, kündigte Tempel für seine Gemeinde an. Um die Strahlenbelastung und mögliche Folgen macht man sich hier schon länger Gedanken. Anfang Dezember war auf Antrag der Gemeinde ein Messwagen der Bundesnetzagentur in Breitenbrunn unterwegs und hat alles erfasst, was strahlt – Mobilfunk, W-Lans, DAB+-Radio und mehr. „Wir wollen ein Bild bekommen über die Masse und die Strahlenbelastung“, sagt Tempel. Ein Ergebnis der Messungen steht noch aus.

