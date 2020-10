vor 42 Min.

Brennender Müll sorgt in Amberg für einen hitzigen Nachbarschaftsstreit

Mit einer Anzeige hat ein Streit unter Nachbarn über brennenden Müll in der Türkheimer Straße seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen.

Ein Amberger hat seinen Nachbar bei der Polizei angezeigt, weil der Mann in letzter Zeit angeblich mehrmals in einer Feuertonne in seiner Hofeinfahrt jegliche Arten von Müll verbrannt haben soll. Wie der Anzeigenerstatter der Polizei beschrieb, habe das Feuer jedes Mal starken Rauch und eine extreme Geruchsbelästigung zur Folge gehabt und sogar die Straße sei teilweise in eine Rauchwolke gehüllt worden. Jetzt sucht die Polizei noch weitere Zeugen, die vor allem Angaben zu den Materialien machen können, die von dem Anwohner in der Türkheimer Straße verbrannt werden. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Rufnummer 08247/96800.

