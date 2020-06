11:34 Uhr

Briefträger wirft in Bad Wörishofen Post in Tonne

Eine Anwohnerin beobachtet den Mann und schaltet die Polizei ein. Nun läuft ein Ermittlungsverfahren.

Von Markus Heinrich

Tonne statt Briefkasten: Eine 80-jährige Frau hat einen Briefträger in Bad Wörishofen dabei beobachtet, wie er etwas in ihrer Papiertonne entsorgte. Die Frau habe „nicht schlecht gestaunt“, als sie nachsah und Postwurfsendungen und einen Brief in der Tonne fand.

Nun wird wegen Verletzung des Postgeheimnisses gegen den Wörishofer Briefträger ermittelt

Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag und wurde am Freitag bekannt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Warum der Briefträger die Post in die Tonne steckte, sei momentan Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens wegen Verletzung des Postgeheimnisses, teilte die Polizei mit.

